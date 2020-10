Secretario de zede Choloma: “No seremos paraíso fiscal”

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo ningún punto, nuestra zede será un paraíso fiscal o un lugar adonde los que tengan problemas con las leyes puedan evitar ser extraditados, aseguró la máxima autoridad de Ciudad Morazán, Carlos Alfonso Fortín Lardizábal.

Fortín, secretario técnico de dicha zede, en entrevista con Diario LA PRENSA explicó los pormenores del novedoso proyecto que ya se construye en Choloma con una inversión inicial de 100 millones de dólares.

¿Por qué decidieron construir la zede en Choloma?

Porque el valle de Sula, y Choloma en particular, es el área económicamente más vibrante de Honduras. Centenares de personas llegan semanalmente a Choloma en busca de trabajo y de una mejor vida para ellos y sus hijos. Sin embargo, encuentran también una situación social deteriorada: escasas e inadecuadas viviendas, escuelas públicas abrumadas por la demanda, servicios públicos deficientes, fuerte presencia de maras y problemas ambientales. El rol de Ciudad Morazán es el mismo que el de los parques industriales, pero con la parte residencial incluida. Proveeremos los servicios públicos de manera más eficiente. No venderemos casas ni tierra, todo será rentado.

¿Cómo garantizar que este proyecto no impactará al medio ambiente?

Como se garantiza hoy en cualquier lugar del país: aplicando las leyes. Ciudad Morazán es un proyecto ambientalmente sostenible y económicamente viable. No solo será para los residentes, todos los hondureños podrán entrar a visitar amigos o parientes o para asistir a las actividades culturales y conciertos que organizaremos.

El boom de la maquila de hace tres décadas trajo consigo un mayor crecimiento poblacional para Choloma, ¿hay la capacidad para sostener el esperado crecimiento industrial y poblacional que se genere con Ciudad Morazán?

El problema no es el crecimiento poblacional, el problema es económico: Choloma tiene una densidad de 35 personas por hectárea. En Nueva York es de 1,200 personas, y hasta un pueblo rural europeo tiene entre 250 a 300 personas por hectárea. El caso es que exista la inversión en infraestructura para absorber ese crecimiento poblacional. Ciudad Morazán es un proyecto de inversión privada en la que no solo se crearán fuentes de trabajo y vivienda digna, sino que además crearemos la infraestructura y servicios para esa población. Invertiremos 100 millones de dólares para crear una comunidad adentro de Choloma que dará vivienda y servicios de primera clase para 8,000 personas.

Es muy probable que la oposición a los proyectos persista, ¿qué piensa?

Cuando tengamos las primeras 100 familias adentro de nuestra comunidad, en febrero o marzo de 2021, confiamos en que los cholomeños nos van a apoyar fuertemente.

A qué cree que se debe la oposición a las zede, ¿ideología o falta de información?

Ambas creo.

¿Ciudad Morazán viola la soberanía nacional?

No, Ciudad Morazán es parte de Honduras. Estamos sujetos a la Constitución de la República, a los tratados internacionales firmados por Honduras y a todas sus leyes penales y civiles. Los jueces serán nombrados por el Poder Judicial de Honduras. Los conflictos privados serán resueltos por arbitraje, figura jurídica que ya existe en Honduras. Definitivamente, Ciudad Morazán no viola la soberanía de Honduras. Ahora, la Ley Orgánica de las Zede es la norma general bajo la cual se regula. Hay disposiciones jurídicas emanadas directamente de las autoridades de Ciudad Morazán, las cuales son publicadas en nuestro sitio web una vez las aprueba nuestra entidad reguladora, que es el Camp.

¿Quién gana con esta zede?

Ganan todos. Los ciudadanos que decidan vivir en Ciudad Morazán ganarán empleos, vivienda digna y servicios de primera. Los desarrolladores, a través de las rentas, recuperarán el dinero invertido y obtendrán ganancias.

¿De cuánto es la inversión en Ciudad Morazán?

Alrededor de 100 millones de dólares para ejecutar esta primera fase del proyecto, de los cuales 5 millones de dólares ya están invertidos.

¿Ciudad Morazán tendrá autoridades autónomas?

La persona con más autoridad es el secretario técnico. Reúne más o menos los poderes del alcalde en un municipio cualquiera. Como no hay residentes, los desarrolladores me propusieron a mí como secretario técnico, y el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (Camp), que es nuestra entidad reguladora, me nombró. Cuando haya residentes habrá herramientas democráticas como el referéndum.

Los opositores argumentan que las zede serían paraísos fiscales, ¿qué piensa?

En Ciudad Morazán, el impuesto sobre la renta será del 5%. Será menor al impuesto que existe en el resto de Honduras, pero existen regímenes fiscales especiales en que este impuesto no se cobrará.

Sin embargo, el impuesto en Ciudad Morazán aplica a las ganancias conseguidas por ciudadanos residentes allí. Si uno vive en Ciudad Morazán, pero trabaja afuera pagará los impuestos que se pagan en el resto de Honduras. Definitivamente no nos aplica el concepto de “paraíso fiscal”.

Los opositores a las zede también argumentan que en estas regiones no se podría aplicar la extradición, ¿es así?

No es cierto, en Ciudad Morazán se aplican la Constitución de Honduras, sus tratados internacionales y la ley penal hondureña.

Si se ordena la extradición de una persona, la misma se aplicará en Ciudad Morazán como en cualquier otro lugar de Honduras.