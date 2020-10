“Mi hijo se fue para ganar un poco más y no lo detuvimos”

San Pedro Sula, Honduras

Félix Lara, padre del sampedrano Félix Enrique Lara, quien murió atropellado por una rastra en Guatemala en su intento por llegar a Estados Unidos, dijo que su hijo viajaba con un grupo de vecinos.

La caravana partió desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos el miércoles por la noche.

El joven de 17 años, quien residía en la aldea Las Peñitas, El Merendón, decidió, según su padre, emprender el viaje hacia el gran país del norte para “ganar un poco más y no lo pudimos detener”.

“Él era bien aventado y decidió irse, yo no creí que ese muchacho iba a tener el valor de irse así en ese camino; pero en la noche se fue con otros más”, afirmó don Félix.

Contó que los hermanos de otro joven que iba con su hijo lo llamaron para darle la trágica noticia. “Me dijeron: ‘le tenemos una noticia grave’, y desde que me dijeron eso pensé que se había muerto”.

Aseguró que no pudo hacer nada para evitar que su hijo se fuera y que le explicó que no era fácil, pero no le hizo caso. “No se controla mi señora, lo que más está sin llorar son cinco minutos”, expresó.

El Gobierno anunció que el cadáver del joven será repatriado desde Guatemala.