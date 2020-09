Dañan mural que rendía homenaje a los héroes de la pandemia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El hermoso mural con el que rendían homenaje a los héroes de la pandemia en Honduras y que fue elaborado en la capital del país amaneció dañado este martes por desconocidas.

Esta obra de arte se elaboró el ocho de seprtiembre en la colonia Bella Oriente de Tegucigalpa, con el único objetivo de reconocer la labor que realiza el personal que trabaja en la primera línea de batalla durante la crisis sanitaria.

Dos talentosos artistas hondureños viajaron desde Copán hasta Tegucigalpa para realizar el mural que fue nombrado "Héroes de la Patria en Tiempos del Covid-19" y en el que se demoraron una semana.

Sin embargo, este fue cubierto con pintura blanca y se desconoce quién realizó la acción. Por su parte, los creadores de esta obra dijeron estar dispuestos a reconstruirla para darle vida nuevamente.

"Sabemos que este tipo de arte está expuesto a este tipo de cosas, seguramente las personas que hicieron esto no se sentían identificadas con el mensaje que retratamos, pero consideramos que el hecho de no sentirse identificados no da lugar de quitarle algo a los ciudadanos. Sin embargo, estamos dipuestos a reconstruir el mural, pero nos gustaría saber qué piesan los ciudadanos en redes sociales bajo el hastag #QuéCulpaTeníaElMural", dijo Kris Bez, artista plástico.