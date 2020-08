El 46% de casos positivos de covid son personas de entre 20 y 39 años

TEGUCIGALPA.

Al principio de la pandemia, los expertos mencionaron que la población de adultos mayores era la más expuesta a contraer la enfermedad; sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió esta semana que son los jóvenes lo que más se están contagiando con el virus ahora.

En Honduras, los datos de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud coinciden con la OPS, pues del total de contagiados registrados hasta el martes 25 de agosto, el 63.68% (un total de 35,582) son personas de entre 20 y 49 años.

Más datos De acuerdo con una encuesta realizada por Unicef a 10,500 jóvenes de entre 13 y 19 años de 31 países de América Latina y el Caribe, uno de cada tres entrevistados considera que no está en peligro de contagiarse del coronavirus. La OPS advierte que “los jóvenes son los principales impulsores de la propagación del virus en la región”, por lo que se debe concienciar sobre su comportamiento.

Casi la mitad de los contagiados (un 46.36%) son adultos jóvenes entre los 20 y 39 años, mientras que el 17.32% está entre las edades de los 40 y 49. Las personas de 50 años en adelante representan el 16.29% y solo un 7.15% de los casos está entre los 0 y 19 años, establecen los datos de la Unidad.

Muchos de los jóvenes que se contagian presentan síntomas leves o son asintomáticos, por lo que la mayoría no requiere hospitalización, señalan representantes de la OPS; no obstante, el riesgo es que estas personas pueden transmitir el virus a personas que son vulnerables, ocasionando que lleguen a ser hospitalizadas con cuadros severos.

Datos 25,904 personas entre las edades de 20 y 39 años son los contagiados en Honduras, afirma la Unidad de Vigilancia de Salud. 900,000 personas de entre 20 y 40 años se han contagiado en América Latina, indican los datos de la OPS.

Son los que más salen. El infectólogo Tito Alvarado manifestó que lo que pasa es que los jóvenes son los que más se exponen y no están respetando las medidas de prevención.

“Los jóvenes salen a las calles sin las medidas de bioseguridad necesarias para protegerse del virus. Hay muchos que piensan que no les va dar la enfermedad o que no les dará fuerte, pero no se ponen a pensar que llevan el virus a sus padres o abuelos”, expresó el infectólogo”.

El hecho que los jóvenes salgan sin las medidas de prevención adecuadas pone en riesgo a la población mayor, que, aunque representan arriba del 16% de los contagios, son los que encabezan la lista de personas fallecidas por el virus.

El virus del covid-19 no respeta edades, por lo que nos tenemos que cuidar todos por igual. Tito Alvarado, infectólogo

Conforme al portal de datos demográficos covid-19 del Observatorio Demográfico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), los adultos mayores representan el 62.86% de los fallecidos por esta enfermedad.

La epidemióloga Roxana Araujo expresó que se debe trabajar en la concienciación de los jóvenes sobre el uso de las medidas de bioseguridad.

“Los jóvenes siguen haciendo sus reuniones donde no hay distanciamiento social, se quitan la mascarilla cuando comparten con los demás, y de repente hay uno que tiene el virus y es asintómatico y contagia a los demás, y estos llevan el virus a sus casas”.