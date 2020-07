"No hemos dañado honor ni imagen de nadie", dice Cohep sobre renuncia de Evelyn Bautista

Tegucigalpa.



Evelyn Bautista renunció a su cargo como directora ejecutiva de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y en una carta enviada al presidente Juan Orlando Hernández explicó las razones por las que tomó esa decisión.



La hasta ahora directora de Invest-H manifestó que "no existe un ambiente de confianza ni de responsabilidad personal, profesional e institucional que me permita desempeñarme con eficiencia", debido a que presentó un plan operativo ante el Consejo Directivo, pero que fue rechazado.



En la carta de renuncia Evelyn Bautista manifestó que el abogado Gustavo Solórzano, director legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), vertió opiniones en medios de comunicación tergiversando lo presentado (el plan operativo) al Consejo Directivo, acción que a criterio de la ahora exdirectora de Invest-H perjudicó su honor e imagen.



Ante esta explicación por parte de Bautista, el abogado Gustavo Solórzano dijo al noticiero Hoy Mismo que no se aprobó el plan operativo presentado por la ahora exdirectora de Invest-H porque "no correspondía a ley".



"El votar el plan operativo ya una vez ejecutado era prácticamente aceptar que las compras que se habían hecho, y en donde nosotros (Cohep) no estuvimos de acuerdo en cómo se habían hecho era prácticamente validar las actuaciones de Invest-H hasta ahora", explicó el abogado.



Agregó que el Cohep no ha buscado notoriedad, por lo que rechazó las declaraciones de Evelyn Bautista. "En ningún momento hemos dañado ni el honor, ni la imagen de nadie; hemos diho la verdad de lo que ha venido ocurriendo a lo interno de Invest-H", sostuvo el abogado.



Minutos después el director legal del Cohep compartió un video en el que explicaba más a fondo la posición del Consejo empresarial ante las actuaciones de Invest-H.



"En cuanto al plan operativo, que es una de las motivaciones de la renucia de la Licenciada Bautista, es importante aclarar que hemos señalado que la Licenciada Bautista presentó el plan operativo referente a lo que es el tema de las compras realizadas, sin embargo ya de un plan operativo para la emergencia sanitaria de cerca de 2,100 millones de lempiras ya se había ejecutado L1,900 millones, lo cual no puede ser en vista de que es totalmente improcedente que un consejo directivo pueda aprobar un plan operativo que ya está ejecutado", explicó Solórzano.



Y agregó: "la presión que vemos en medios de comunicación y de la ciudadanía, e incluso de los miembros del Consejo Directivo (de Invest-H) por hacer las cosas de la manera correcta y legal, es la verdadera causa que ha motivado la renuncia de la Licenciada Bautista".