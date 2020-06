Por “situaciones externas” se va jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia

TEGUCIGALPA.

Aduciendo “situaciones que no le permiten trabajar en un ambiente favorable”, el doctor Engels Ilich Banegas Medina renunció al cargo que desempeñaba como jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia desde mayo de 2016.

A través del oficio No. 173 JLNV 2020, con fecha del 12 de junio de 2020, el doctor Banegas Medina notificó a la doctora Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, la determinación tomada.

“Desde que inició la emergencia por el Covid-19 hemos estado en todos los procesos, en miras de dar respuesta de diagnóstico. Pero en las últimas semanas, situaciones externas de la Secretaría de Salud (Sesal), están afectando mi trabajo con el laboratorio, por lo que por medio de la presente le presento mi renuncia al cargo del jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia”, dice el oficio.

“Es importante indicar que desde que inicié a laborar en la Secretaría de Salud desde el año 2007 he realizado mi trabajo entregándome al 100% en mis funciones, en donde nunca he renunciado a una función designada, pero estas situaciones externas no me permiten trabajar en un ambiente favorable”, recalca Banegas.

Engels Banegas estuvo por cuatro años en el puesto de jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia, ayer presentó su renuncia a través de un oficio

“La decisión que he tomado no ha sido fácil por todo lo que dejo, pero en este instante es lo mejor para mi persona, mi familia y por el Laboratorio Nacional de Vigilancia el cual no quiero que se vea afectado por alguna situación dirigida a mi persona”, enfatizó el profesional de la salud.

Banegas no dio detalles de la decisión que tomó, igualmente la doctora Karla Pavón no se ha pronunciado al respecto.

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud, uno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otro de las Fuerzas Armadas ligados al manejo de la emergencia sanitaria han sido destituidos de sus cargos.

Entre ellos se encuentran: Roxana Araujo, Edith Rodríguez, el coronel Roosevelt Leonel Hernández, Gabriel Rubí de Copeco, Lourdes Estrada e Indiana Argeñal.