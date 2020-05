Alcalde de Langue, Valle, confirma que dio positivo por COVID-19

Valle, Honduras.

Luis Guerra, alcalde de Langue, Valle, confirmó a través de redes sociales haber salido positivo por COVID-19, tras practicarse exámenes el martes pasado.

Guerra es el primer alcalde de Honduras en contraer el virus que, hasta el momento, ha infectado a 1,771 hondureños.

"Quiero decirle a la población langueña que no se sienta sola, ya que siempre estaremos de pie y de rodillas solo ante Dios. Cumpliré la cuarentena desde mi hogar, sin embargo me mantendré en contacto con mi equipo en la alcaldía para seguir trabajando por la comunidad", dijo el edil en un video.

En una entrevista para Hoy Mismo comento, “No he sentido absolutamente nada, solo una pequeña temperatura y por eso me hice el examen. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y solicitamos la prueba de Covid-19 y dio positivo, es natural porque he sido un alcalde que ha estado con su pueblo", manifestó.

Por otra parte, hizo hincapié en que ha seguido, antes y después de la prueba, todas las medidas de bioseguridad.

El edil comentó que también sus dos hijos se han realizado el examen por coronavirus y que aún están a la espera del resultado.

Aseguró estar confiando en Dios y animó a la población seguir cuidadosamente las recomendaciones de las autoridades de salud.