Empresa de alimentos es cerrada en Tegucigalpa tras detectar 20 empleados con coronavirus

Tegucigalpa.



Karla Pavón, jefa de vigilancia de Salud, informó que este viernes las autoridades sanitarias cerraron temporalmente una empresa productora de alimentos en Tegucigalpa, por detectar al menos 20 casos positivos de empleados con coronavirus COVID-19.



En declaraciones a Radio América la funcionaria explicó que "salió un contacto positivo y el que lo contagia posiblemente es un empleado de esa empresa. Eso a nosotros como epidemiólogos nos obliga hacer la investigación pertinente, y al realizarla, salieron 20 trabajadores con COVID-19, y por tanto, se cerró (la empresa) por la seguridad de todos sus empleados que no son de ventas".





Y agregó: "Es una gran cadena que a nosotros nos provoca investigar y vamos a dar el manejo adecuado de la situación para que se puedan detener los contagios, poniendo en cuarentena a todas las personas". La doctora acotó que la compañía no estará operando hasta que sus empleados con el nuevo coronavirus se recuperen.



La funcionaria dijo que lo que prosigue es investigar las colonias donde viven los empleados de esta empresa que se contagiaron con COVID-19, para hacer pruebas a otros habitantes de sus sectores.



La epidemióloga advirtió que si las empresas (sin importar si son grandes o pequeñas) no cumplen con las medidas de bioseguridad que exige la Secretaría de Salud, no podrán operar y "serán cerrados los negocios que no lo cumplan, por ser un riesgo para los empleados y para la población".





La funcionaria no reveló el nombre de la empresa afectada, aunque indicó que está ubicada en la capital de Honduras.



Honduras reportó el 30 de abril 75 personas fallecidas con coronavirus, mientras que los casos confirmados superan los 800.