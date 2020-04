Omar Rivera: Comisión sí halló "indicios" contra "El Tigre" Bonilla y lo comunicó

Tegucigalpa, Honduras.



El depurador de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo este jueves que la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, creada el 12 de abril de 2016 y que estará en funciones hasta enero de 2022, sí halló "indicios" -aunque no profundizó- en el actuar del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos "El Tigre" Bonilla Valladares a quien hoy Estados Unidos acusó de narcotráfico y varios cargos por tráfico de armas.

"Encontramos algunos elementos que sí eran indicios de supuesta transgresión de la ley, recuerde de que la Comisión interventora no actúa en cuanto a iniciar pesquisas. Solamente evaluábamos la confianza y nosotros instamos a que se le cancelara. Y se le canceló", sostuvo.

Rivera explicó el porqué de la sugerencia de cancelar a "El Tigre" Bonilla: "En junio de 2016, instamos al secretario de Seguridad, Pulián Pacheco, para cancelar al su perfil profesional, ya que este no estaba en condiciones de poderse adaptar a la nueva dinámica dentro de la Policía Nacional".



Rivera lamentó "la situación embarazosa" en la que se encuentra el ex director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, ya que "eso golpea fuertemente la reputación del país".



Sin embargo, el depurador de la Policía considera que "estos son polvos de viejos lodos, esto no tiene nada que ver con lo que actualmente está acaeciendo en la Policía Nacional, ni tuvo nada que ver en lo que nosotros procesamos en su momento".



Agregó que la Comisión Depuradora envió "2 mil expedientes al Ministerio Público; el Ministerio Público ha hecho un buen trabajo, pero lamentablemente tiene muchas limitaciones en términos de sus recursos logísticos".



"Nosotros no somos investigadores criminales, esa facultad es del Ministerio Público no de la Comisión depuradora", concluyó.





