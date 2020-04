Cohep pide apertura de restaurantes para atender en autoservicio y a domicilio

Tegucigalpa, Honduras.



Los dueños de restaurantes y cafeterías de Honduras pidieron este lunes al gobierno de Honduras la apertura de sus negocios a la población, argumentando que cuentan con un protocolo de medidas de bioseguridad para realizar sus actividades.



La pandemia del coronavirus COVID-19 ha sido letal para microempresarios, ya que los restaurantes no han podido operar desde que inició la alerta roja sanitaria en Honduras.



En una conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, y en acompañamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indicaron que han presentado a las autoridades tres opciones para la atención al público.





La protocolo de seguridad, con el que se pretende la apertura inteligente y segura de los restaurantes, sugiere tres formas de atención: autoservicio, servicio a domicilio, y recoger el produco (en caso de las cafeterías que no tienen ventanilla de autoservicio).



Gabriel Molina, gerente de empresas sostenibles del Cohep, manifestó que con estos mecanismos se evitarán las aglomeración de personas en los establecimientos.



Por su parte, Kenneth Rivera, presidente Asociación Gastronómica de Honduras, aseguró que la propuesta presentada al gobierno para el reinicio inteligente de operaciones ha sido aprobada por el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sinager; asimismo, explicó que fue trabajada junto a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Cohep y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



Rivera aclaró que la prioridad principal es la salud humana, por lo que trabajan en que se pueda hacer todo lo posible para que eso se pueda proteger, es por ello que la propuesta es habilitar los servicios a domicilio y ventanilla.



"Nosotros, en Honduras, somos el único país que está cerrado a domicilio y para ventanilla en América. Llevamos más de 40 días cerrados en un rubro que no aguanta más de 16 días, tenemos a nuestra gente que ya no tiene qué comer; necesitamos reactivar la economía de manera inteligente. Es importante empezar a trabajar para reactivar la economía mientras se mantiene la salud, y es posible hacer las dos cosas", manifestó Kenneth Rivera, afirmando que están listos para reiniciar operaciones "Es importantísimo que nos dejen volver a operar", concluyó.



Juan José Cruz, representante del sector Avícola, precisó que el protocolo de seguridad fue propuesto hace cuatro semanas a consideración de las autoridades, mientras se ha avanzado en una campaña educativa y de capacitación del personal encargado de atender al cliente con las medidas de seguridad previstas.



Acotó que con la reapertura de estos negocios se salvarán más de 100,000 empledos directos y las diversas fuentes de trabajo que ofrece a las mipymes, "que forman parte integral de la cadena de suministros".

Días de salida

Gabriel Molina expresó que en Honduras "tenemos una crisis de salud sanitaria y de salud económica", pero que el mensaje es claro: "no estamos poniendo por encima la economía o empresas sobre salud, para eso hemos trabajado fuertemente con los protocolos".



Parte de las medidas que proponen es que el día que las personas les toque salir -de acuerdo a la terminación de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residencia- puedan visitar el restaurante de su preferencia. "De esa manera aportará a la sostenibilidad de la microempresa y mipymes. No podemos continuar con el decaimiento de la economía porque nos llevará a una crisis agúda y social".



Aseguró que la propuesta presentada a las autoridades gubernamentales fue construida en acompañamiento de médicos, epidemiólogos y otros expertos en el tema sanitario.



"Lo importante es oxigenar la economía de las mipymes y los más de 100,000 empleos en restaurantes y cafeterías", concluyó.