Comercios redoblan servicio a domicilio en cuarentena

1- Farmacia Simán Atiende servicio a domicilio de lunes a domingo en SPS. Para contactar la sucursal de la avenida Circunvalación, el número es 2516-2794, y la sucursal de la 20 calle en el barrio Las Palmas, 2516-9048. Las compras también se pueden hacer en línea en farmaciasiman.com



2- Farmacias Kielsa informaron que para recibir productos a domicilio, el cliente debe escribir al WhatsApp 9455-2477 o escribir a través de las plataformas de Facebook o Instagram, debido a que su línea 2207-1000 está deshabilitada por mantenimiento.



3- Farmacias del Ahorro informaron a través de sus redes sociales que brindan servicio a domicilio en un horario de 8:00 am a 5:00 pm. Para solicitar el pedido se debe llamar al 2276-4747 o escribir al WhatsApp 3242-7433. Asimismo se puede llamar al *246776 o escribir al messenger @fahorrohn.

4Farmacias Punto Farma entrega a domicilio llamando al 2280-8800. Asimismo se pueden pedir medicamentos escribiendo al WhatsApp empresarial 9455-1955. Algunas están atendiendo en ventanilla.



5- Farmacia Santa Bárbara en el barrio Cabañas está atendiendo en un horario de 8:00 am a 9:00 pm de lunes a domingo para los vecinos de zonas circundantes. Asimismo para realizar consultas habilitó la línea 9847-1190.