Población no acata medidas de protección contra el coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

Los capitalinos siguen sin tomar las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus.

A pesar que las autoridades gubernamentales determinaron que las personas salieran de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad y siempre con las medidas de prevención indicadas, como el uso de mascarillas, gel y evitar el contacto con las demás personas, en los negocios y calles de los mercados ayer se volvió a ver aglomeración.

Centenas de personas caminaban por las calles como si fuese un día normal y no existiera la emergencia sanitaria que está afectando a Honduras y al mundo. Las imágenes denotan la irresponsabilidad de la población al no tener las medidas de protección. Expertos en infectología indicaron que las personas no están haciendo caso de la emergencia, y al parecer no les preocupa la manera tan rápida en cómo se transmite el coronavirus entre las personas.

LEA: Honduras confirma 7 casos positivos de coronavirus; suben a 305 los contagiados

Los doctores manifestaron que si se siguen abriendo los mercados, la población se continuará aglomerando, lo que puede convertirse en un incremento de personas que adquirirán el virus. En otras ciudades adonde continúa vigente la medida de salir los lunes, miércoles y viernes hubo mayor control.

De acuerdo con las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), hoy ningún hondureño debe salir de sus viviendas, únicamente las personas que laboran en empresas que tienen excepciones y salvoconductos. Para el miércoles saldrán las personas que su número de identidad termina en 4, 5 o 6, por lo que las autoridades recomiendan que salgan protegidos y eviten el contacto físico con las demás personas, respetando el metro de distancia. Según las proyecciones del Registro Nacional de las Personas, mañana saldrán en Tegucigalpa 231,254 personas que su número de identidad finaliza en 4, 5 o 6. En La Ceiba se esperan 35,425 ciudadanos y en la ciudad de Choluteca 30,756, lo que para los médicos es demasiada gente.

Anoche, el doctor Carlos Umaña dijo que en Tegucigalpa habrá una cantidad enorme de contagiados por estas acciones, que deben ser corregidas.

En San Pedro Sula mañana le tocaría salir a más de 139,000 personas; sin embargo, las autoridades ordenaron un cierre total de la ciudad.