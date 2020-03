Coronavirus:Rastrean a personas que estuvieron con afectadas

TEGUCIGALPA.

Entre 20,000 y 40,000 personas serían afectadas por el coronavirus COVID-19 en el territorio hondureño y la tasa de mortalidad podría ser de 2.3%, que significa entre 600 a más de 1,000 casos, si la enfermedad muestra el mismo comportamiento que tuvo en la ciudad de Wuhan, China, según expertos en infectología y epidemiología con base a un informe emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Hicieron este análisis en función del porcentaje infeccioso que ocurre a nivel de Wuhan, se asume que existe un riesgo del 15% que puedan entrar en una condición grave que representa entre 3,000 a 6,000 casos, pero esto solo si se comportara como lo hizo en Wuhan”, explicó el doctor Marco Tulio Medina, miembro del Comité de Promoción y Prevención del Coronavirus COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Considerando que el virus afecta en mayor número a la tercera edad, “se toma en cuenta que la pirámide de la población hondureña en la que es predominante la población joven y solo un 9%, o sea 800,000 tienen arriba de 60 años, ese grupo tiene más riesgo, sobre todo los hombres, más que las mujeres, y la población de más de 80 años aún más”, agregó.

El Valle de Sula y el Distrito Central podrían ser los más afectados debido a la alta densidad poblacional, porque hay mayor contacto y más cercanía y se tiene contacto con personas que entran y salen del país; sin embargo, no se deja de lado los lugares que son muy transitados por extranjeros como Roatán. “Se deben cumplir las indicaciones brindadas por la OPS y la Secretaría de Salud, sobre todo con la población más vulnerable y llamando siempre a la calma, no entrar en pánico colectivo, debemos prepararnos para una situación difícil esperando que no lo sea tanto”, concluyó el científico.