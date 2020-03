Sobreseimiento para Marlon Escoto y 18 empleados de la UNA

Tegucigalpa, Honduras.

El exrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto y 18 empleados más acusados por abuso de autoridad, recibieron ayer en un tribunal de lo penal sobreseimiento definitivo.

El Tribunal en Materia de Corrupción dictó ayer la medida para los 19 miembros de la UNA que fueron acusados por abuso de autoridad por el Ministerio Público.

El MP acusó a los exrectores Marlon Escoto y Óscar Ovidio Redondo; los exdirectivos Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez Alvarado, José Andrés Paz Díaz, Kenny Sirey Nájera Aparicio, Emilio Javier Fuentes Zúniga, Raúl Isaías Muñoz y Miriam Anabel Alvarado Muñoz.

También fueron requeridos los exdirectivos: Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Víctor Javier González, Hilsy Lourdes Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa, José Bayardo Alemán Mejía, Ray Donaldo Menjívar Barahona, José Luis Castillo Lanza, Jhonny Leonel Barahona y Ana Mireya Suazo.

Los imputados en dos períodos administrativos (2010-2013 y 2013-216), fueron señalados de acreditarse 164,266,000 lempiras para incrementos salariales a más de 82 empleados y funcionarios de la UNA.

“Nosotros desde el inicio señalamos que esto no se debió haber incoado en los tribunales porque no había evidencias ya que todo estaba enmarcado en ley”, dijo uno de los apoderados legales. La juez resolvió un sobreseimiento definitivo porque no había pruebas contundentes en contra de los imputados, reiteró.

“Nosotros siempre actuamos conforme a la resolución del Congreso Nacional, lo presentado por la Fiscalía es lo que nosotros presentamos como pruebas para desvirtuar todo lo que ellos nos acusaron”, manifestó el exrector de la UNA, Marlon Escoto.

Tras el sobreseimiento definitivo se suspenden las medidas que se les habían impuesto a las 19 personas.