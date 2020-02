Construirán cuatro modernos mercados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández visitó este martes San Pedro Sula para reunirse con el alcalde de la ciudad, Armando Calidonio, y con un grupo de técnicos para la revisión del proyecto de construcción de los mercados municipales.



Con la construcción de los nuevos mercados se podrá recuperar el del Distrito Comercial de la ciudad.



Hernández dijo que esta obra se construirá de la mano de Inversión Estratégica de Honduras (Invest- H) como ejecutor con el apoyo financiero del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y Crédito Solidario.



“Esta es la oportunidad de incidir en la vida de San Pedro Sula, no solo desde el punto de vista social si no de crecimiento económico”, señaló.



El mandatario dijo que “estos cuatro mercados en una primera fase representan una inversión un poco arriba de los 1,000 millones de lempiras”.



Añadió que no se puede dejar de aprovechar para que “estos mercados sean un atractivo turístico y una oportunidad para que cada quien sea dueño de su propio negocio”.

Las autoridades expusieron los diseños de los modernos mercados que tendrá San Pedro Sula.

Referente para otras ciudades

El mandatario dijo que le apuesta a que “San Pedro Sula sirva de referente de lo que queremos hacer en el resto del país; ya he hablado con muchos alcaldes y les decía que si tienen predios podemos ayudar a financiar el mercado y así evitar la intermediación y la especulación”.

Además, manifestó, “yo aspiro a que una vez que se concluya esta operación del tema de los mercados el valor de la propiedad aquí en el centro va a subir”.



Hernández detalló que los mercados “no son los tradicionales”, sino que van a generar buena imagen, tendrán parqueo, enfermería, guardería y un mínimo de puntos de venta”.



Reconoció el avance de la alcaldía con los diseños prácticamente completos y refirió que de momento “hay tres equipos de trabajo instalados para terminar de afinar los conceptos”.



Dijo que coincide con el alcalde Calidonio en que “tenemos que hacer por lo menos un número de cuatro (mercados) simultáneamente para que sea una solución”.



“Espero que antes que finalice nuestro periodo de Gobierno este sea uno de los grandes legados a una ciudad que la miro pujante”, finalizó el mandatario.

Mercados para el próximo años

El alcalde Armando Calidonio agradeció el apoyo del Gobierno central para este proyecto y añadió que “quiero decirle a la población que si no lo hacemos juntos con el apoyo del presidente tendríamos que esperar muchos años y quiero agradecerle” por ese respaldo.



Detalló que “uno de los mercados que vamos a construir es el de Cofradía para 576 locatarios”.



“El concepto es de un mercado público de primer nivel para que la gente tenga esa oportunidad”, agregó el edil.



“También haremos el de Chamelecón y Distrito del Mercado Central, que ustedes saben que se quemó, y el Gran Mercado Municipal, que quedará en el costado norte de la gran terminal de buses”, dijo Calidonio.



Sobre los tiempos, el alcalde de la capital industrial dijo que “la construcción podría tardar de 10 a 12 meses y deberían estar funcionando en el primer o iniciando el segundo trimestre del próximo año”.