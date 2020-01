Más de 2,000 peregrinos de todo el país visitan a diario la Virgen de Suyapa

Claves Los actos litúrgicos continúan hoy a las 9:00 am, cuando se realice la procesión desde la plaza de la Virgen hacia la basílica será por los miembros de Copeco. Seguidamente, a las 10:00 am se desarrollará la eucaristía, y por la tarde será el santo rosario.Todos los años son miles de personas que llegan a las instalaciones con peticiones, algunos con enfermedades y otros porque ya tienen la costumbre de asistir a venerar a la Virgen, muchos de ellos traen ofrendas ya sea económicas, animales, frutas, pan, entre otras cosas. Los actos litúrgicos continúan hoy a las 9:00 am, cuando se realice la procesión desde la plaza de la Virgen hacia la basílica será por los miembros de Copeco. Seguidamente, a las 10:00 am se desarrollará la eucaristía, y por la tarde será el santo rosario.Todos los años son miles de personas que llegan a las instalaciones con peticiones, algunos con enfermedades y otros porque ya tienen la costumbre de asistir a venerar a la Virgen, muchos de ellos traen ofrendas ya sea económicas, animales, frutas, pan, entre otras cosas.