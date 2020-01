A partir de esta tarde: frío afectará a Cortés, Colón, Atlántida, Yoro e Islas de la Bahía

Tegucigalpa, Honduras.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó el paso del primer frente frío de este año 2020, el cual` dejará bajas temperaturas y lluvias.



Según los análisis de los especialistas de Cenaos, el frente frío ingresará al país la tarde noche de este sábado y se mantendrá hasta el lunes 6 de enero, lo que provocará temperaturas muy bajas que oscilarían entre los 11 grados mínimos a 19 grados máximos centígrados. Lo anterior sucederá en cinco departamentos del país, es decir, Cortés, Colón, Atlántida, Yoro e Islas de la Bahía.



Los acumulados de lluvias podrían desbordar algunos ríos, riachuelos, quebradas. Debido a ello, Copeco sugiere a la población tomar medidas preventivas como el uso de abrigos, gorros y bufandas, sobre todo en población vulnerable a enfermedades respiratorias como niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Pasos a seguir

También recomienda alimentarse sanamente con frutas y verduras ricas en vitamina A y C, ingerir bebidas calientes como te, atoles y chocolates para mantener la temperatura corporal.



Copeco pide a la población evitar estar cerca de rótulos o vallas publicitarias, como también asegurar los techos de sus viviendas, porque estos podrían desprenderse debido a los vientos racheados que podrían ser entre los 30 a 50 kilómetros por hora.



Mientras que a las personas que salen a faenar en embarcaciones de pequeño y mediano calado, se le solicita evitar hacerlo especialmente en la costa Caribe porque el oleaje estará alterado.

Mientras que a los pobladores de las ciudades y lugares donde se producirán las mayores precipitaciones, como la costa norte y caribe, se le recomienda realizar la limpieza de cunetas, alcantarillas o canales de alivio que permitan el libre paso del agua lluvia para evitar inundaciones repentinas.



Además, se recuerda a los ciudadanos que no deben cruzar ríos, vados o quebradas crecidas, ya que la corriente puede arrastrarle fácilmente aún si se conduce a bordo de un vehículo.



También se recomienda a la población a evitar estar expuestos a las lluvias porque muchas de ellas estarán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se le sugiere no refugiarse bajo los árboles, no manipular aparatos y ni hablar por teléfonos celulares porque podrían sufrir la descarga de un rayo.COLÓN, ATLÁNTIDA, YORO, ISLAS DE LA BAHÍA y CORTÉS a partir de las 12:00 del mediodía de hoy sábado 04 de enero.