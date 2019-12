Coalición pide a Honduras y OEA renovar la Maccih y que no modifiquen acuerdo

Tegucigalpa.



La Coalición por la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) solicitó este jueves al Gobierno de Honduras y a la Organización de Estados Americanos (OEA) renovar el ente y no modificar su convenio de creación.



La Coalición, integrada por al menos 18 organizaciones de sociedad civil, dio "la bienvenida" a la reunión prevista para mañana entre el Gobierno hondureño y la OEA para conversar sobre la segunda etapa de ese ente.



La reunión anunciada el lunes por el Gobierno de Honduras y la OEA en un comunicado conjunto se celebrará en Washington, afirmó a Efe una fuente de la Cancillería hondureña.



La Coalición aplaudió que el objetivo de la reunión sea crear "un sistema más fuerte de transparencia, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras", pero demandó que se lleve a cabo "sin ningún cambio al convenio de la Maccih".



El convenio de creación de la Misión, suscrito en enero de 2016 y con una vigencia de cuatro años, contados a partir de la fecha de su rúbrica, ya "cuenta con toda la flexibilidad y estructura para servir de fundamento en la construcción de un sistema sólido", añadió.

La mayoría de hondureños pide la continuación de la Maccih en el país.



Cambio en convenio de la Maccih significa la no renovación

La Coalición enfatizó que cualquier cambio al convenio de la misión, instalada en Honduras en abril de 2016, "se entiende como la no continuación de la Maccih" puesto que cualquier modificación tendría que ser aprobada por el Parlamento hondureño, instancia que ha solicitado la no renovación.



El 10 de diciembre, una comisión especial del Parlamento hondureño encargada de evaluar el trabajo de la misión pidió en un informe, que no es vinculante, no renovar al ente porque considera que ha "violentado la independencia" de instituciones de control.



La petición del Legislativo, añade la Coalición, evidencia que el Parlamento "se siente amenazado por las investigaciones realizadas a muchos de sus miembros más prominentes".

No retrasar canje de notas

Destacó además la importancia de que las conversaciones entre la OEA y Honduras "no retrasen el canje de notas entre ambas partes" sobre la renovación de la Maccih, lo cual sería visto como "una verdadera voluntad política de lucha contra la corrupción y la impunidad".

El convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA, que da vida a la Maccih, concluye el 19 de enero próximo.

Además, como "un acto de respeto a la voluntad" de los hondureños que exigen la extensión de la Maccih, que concluirá el 16 de enero próximo si el Ejecutivo no accede a renovarla.



La Coalición solicita a Honduras y a la Secretaría General de la OEA que sigan las recomendaciones de la Mesa de Evaluación del trabajo de la Maccih, instalada por ambas partes el pasado 13 de noviembre.



La Mesa de Evaluación invitó el 14 de diciembre al Gobierno de Honduras y a la OEA a renovar el convenio de la Misión, lo que también han pedido Estados Unidos y la Unión Europea.



Además, a "establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento" de los objetivos generales y líneas de acción de la Maccih que consideren necesarios.



La Coalición instó al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a atender los reclamos ciudadanos sobre la renovación del convenio de la Maccih, lo que también ha pedido la comunidad internacional, y que realice el canje de notas con la OEA para su extensión de "forma inmediata".