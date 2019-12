Transportistas paralizan exportación de banano y piña en el litoral  

La Ceiba, Honduras.



En un 95 % se encuentra paralizado el transporte de banano y otras frutas de exportación que son producidas por la transnacional Standard Fruit Company en el litoral atlántico, debido a una toma que mantienen los transportistas subcontratados en esta región.



Los transportistas desde ayer mantienen tomado el predio de contenedores de esta empresa bananera en la ciudad de Sabá, Colón, exigiendo que la empresa de transporte que los subcontrata les pague el 1.24 de dólar (unos 30 lempiras) por kilometraje como lo exige la ley.



"Nuestro problema no es con la compañía bananera, es con la empresa que nos subcontrata, y exigimos que nos pague el 1.24 dólar con lo establece la ley", exigió Rene Hernández, uno de los transportistas subcontratados en el municipio de Sabá, Colón.

De no tener respuesta las acciones podrían extenderse con tomas de carreteras y puentes en esta región. "Ya mantenemos una toma en el puente sobre el río Monga en Sabá, donde no estamos dejando pasar los contenedores de la empresa. Pero si no tenemos respuesta vamos tomarnos carreteras y puentes", anunció.

Dijo que son unas 380 unidades las que están paralizadas en esta región, lo que significa que 95% de la producción de bananos y piñas está paralizada, debido a que no pueden salir a los puertos pata su exportación a Estados Unidos y Europa.