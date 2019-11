Se reprograma audiencia de Leopoldo Crivelli por problemas de salud

Tegucigalpa, Honduras



Para las 9:00 de la mañana de este jueves estaba agendada la audiencia de declaración de imputado contra el alcalde de Choloma, Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, pero la misma ha sido reprogramada por problemas de salud del edil.



Según informó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial en Tegucigalpa, el alcalde Crivelli fue trasladado desde San Pedro Sula a la capital, pero que no se presentó a los juzgados en Materia de Corrupción porque fue ingresado a un centro médico privado; sin embargo no se precisó sobre la complicación de salud que tuvo.



Tras conocer la situación, un juez en materia de corrupción de la Corte Suprema de Justicia reprogramó la audiencia de declaración de imputado de Leopoldo Crivelli para la 1:30 de la tarde; si no se puede presentar el alcalde, la audiencia se tendrá que reprogramar para una nueva hora y fecha.



"Se establecería la cantidad de horas que fueron utilizadas para que el alcalde fuera trasladado al centro asistencial. El atraso no concierne al Ministerio Público, (por lo que) correrían nuevamente las 24 horas para que sea trasladado al juzgado en materia de corrupción y se pueda desarrollar con normalidad la audiencia", manifestó Lucía Villars.

Leopoldo Crivelli fue trasladado de San Pedro Sula a Tegucigalpa.

Si el estado de salud del alcalde de Choloma es grave, los juzgados tendrán que solicitar una certificación médica que determine las complicaciones y así tomar una decisión por el caso en el que está siendo acusado Leopoldo Crivelli.

Captura de Leopoldo Crivelli

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó la tarde de ayer en San Manuel, Cortés, al alcalde de Choloma Leopoldo Crivelli y luego lo llevó a las oficinas de la Atic en San Pedro Sula.



Leopodo Crivelli es acusado por los delitos de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras.