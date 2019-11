Nacionalistas en fuego cruzado antes de su convención

TEGUCIGALPA.

El fuego cruzado entre nacionalistas comenzó ayer a menos de dos semanas de la convención en la que se supone se reafirmará la pregonada unidad para retener el poder en las próximas elecciones.

Frases como “A partir de hoy somos enemigos, apuntala” y “bajate de esa nube, no seas soberbio”, se cruzaron entre el exgerente de Hondutel Jesús Mejía y el diputado ricardista Reynaldo Ekónomo. La polémica se originó cuando en un foro televisivo, Rafael Cano, organizador territorial de la corriente Salvemos Honduras -que lidera el designado presidencial Ricardo Álvarez-, denunció que el presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, nombró de “dedo” a Mejía como director electoral con la función específica de coordinar las elecciones primarias en la que se disputará la candidatura presidencial.

“A Jesús Mejía lo conocemos, él ha estado en los movimientos de David Chávez (presuntamente Tito Asfura)”, cuestionó Cano, poniendo en duda la parcialidad de Mejía en los comicios primarios. “Hay otros cachurecos más capacitados”, añadió. Estas palabras no le gustaron a Mejía quien de inmediato le mandó a Cano el siguiente mensaje: “A partir de hoy somos enemigos. Apuntala. Sos un mentiroso. Un farsante. No te me acerqués. Ni mencionés mi nombre”. Esta frase fue tomada como una amenaza por Ricardo Álvarez. “No acepto este tipo de amenazas vertidas por el Sr. Jesús Mejía a Rafael Cano... eso no lo voy a tolerar. Espero una disculpa pública”, dijo. Luego, en la emisora Hrn, Ekónomo recordó a Mejía que “parte de lo que hoy sos políticamente es porque él (Ricardo) te abrió las puertas. Eras un total y absoluto desconocido. Bajate de esa nube, no seas soberbio”.

Mejía recordó que “quien le trabajó a Ricardo fui yo y gratis y Ricardo nunca me trabajó a mí gratis. Le he servido gratis a ese hombre, le entregué parte de vida”.