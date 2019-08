Ebal Díaz: EEUU reconoce esfuerzos de Honduras en materia de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, afirmó hoy que Estados Unidos le reconoce al presidente Juan Orlando Hernández sus esfuerzos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, así como para frenar la migración irregular.

En el foro de Canal 11, Díaz también aseguró que las cifras de migración son similares a las de gobiernos anteriores, pero que en ese entonces era silenciosa y menos visible.

Díaz destacó que el problema de seguridad se ha resuelto en gran parte en Honduras, aunque faltan avances en materia de lucha contra maras y pandillas y el narcotráfico.

“El presidente Hernández tiene una visión clara en materia de seguridad y sus logros están más que a la vista; sin embargo, nunca es suficiente y por eso se sigue trabajando en otros aspectos que requieren de mayor cuidado”, recalcó el funcionario.

Una especie de héroe

El ministro afirmó que “la lucha contra las maras y pandillas es intensa, igual contra el crimen organizado y el narcotráfico, porque, aunque para muchos el tema de seguridad pasa por trasiego de drogas, en Honduras ese es un tema de dolor, muerte, luto, y hasta una distorsión de la economía cuando se presentaron algunas acciones de lavado de dinero”.

Refirió que “en Estados Unidos se reconocen los esfuerzos del presidente Hernández y los entendidos en materia de seguridad lo ven como una especie de héroe por todo lo que ha hecho”.

Los avances son producto de la decisión del mandatario y sus colaboradores “de arriesgarlo todo, incluso la vida, por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras, y esa es una labor que va por buen camino, aunque falta mucho por hacer”, añadió.

Dijo que quienes critican la labor en seguridad “nunca hablaron de mover los reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, de cerrar el Centro Penal de San Pedro Sula o de extradiciones, como sí lo ha hecho el presidente Hernández en su gestión”.



Migración y seguridad

El ministro de la Presidencia también refirió que la migración irregular sigue siendo el problema de siempre, “hasta podemos decir que se ha dado casi en las mismas cifras de gobiernos anteriores, lo que sucede es que antes era un proceso más silencioso, hoy es más mediático y hasta en caravanas”.

Sin embargo, reconoció que “el problema de migración hasta en Estados Unidos se ha vuelto un tema político; es un tema que ha cogido fuerzas en los lados demócratas y republicanos”, y recordó que “la visita a Honduras de varios congresistas, se dijo que era un tema migratorio”, pero igual lleva implícito el tema político.

Sobre el anuncio de Estados Unidos, de recortar ayudas si no se controla la migración irregular, Díaz recordó que “Honduras no recibe fondos, porque esos los maneja y ejecutan sus organizaciones mediante programas; entonces, es de aclarar que Honduras no recibe transferencias monetarias”.



Bajan las caravanas

Díaz reconoció que las caravanas han disminuido de manera considerable en los últimos meses, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

También destacó el importante papel “que ha asumido México, porque se han dado cuenta que es difícil contrarrestar un problema que tiene varios componentes y que requiere de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas”.

Indicó que “Honduras sigue trabajando por su parte para generar oportunidades, pero eso no es suficiente porque muchas personas incluso deciden migrar porque tienen altos niveles de endeudamiento”.

Frente a este problema, el Gobierno ha lanzado iniciativas como el Programa de Alivio de Deudas, porque nadie entiende cómo una persona que “tiene un sueldo de 30.000 lempiras en el país decida marcharse y eso sucede porque sus deudas no le permiten disfrutar de su estadía en Honduras”.

Refirió que “el ejemplo de atención a cientos de maestros, que están saliendo de las deudas, es algo que se debe llevar incluso al sector público y el privado, para generar esas oportunidades y espacios para que la gente se quede en el país y evite salir obligado por las deudas o por temas de seguridad y en eso hemos estado trabajando”.