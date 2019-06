Honduras: nueva jornada de protestas deja varias carreteras bloqueadas

Tegucigalpa, Honduras.

Las protestas en Honduras continúan este jueves en diversos sectores de Honduras, reportándose hasta ahora bloqueos en carretera de Cortés, Yoro, Atlántida y Francisco Morazán.

Un grupo de manifestantes se tomó este jueves la salida al sur de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

Los manifestantes, que aseguran seguir a la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, cerraron la calle mediante la quema de llantas en la salida al sur de la capital, a la altura de Residencial El Manantial.



Tegucigalpa fue sacudida anoche por una intensa jornada de protestas, sin embargo, esta mañana la mayoría de sectores se reportan con normalidad.

En la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, se reporta tomado el paso sobre el puente sobre el río Danto. Ahí hay presencia de estudiantes universirtarios, y esta mañana se les han unido un buen grupo de docentes.

En El Progreso, Yoro, está tomada la carretera a la altura de la aldea Las Minas y La Sarrosa, por lo que no hay paso hacia el municipio de Santa Rita.

En Puerto Cortés no hay paso debido a que un grupo del transporte pesado no ha suspendido la paralización de labores. En este sector no hay paso por la zona de Casa Azul y Campana.

Se informó que en Villanueva, departamento de Cortés, por los momentos hay paso vehicular. Las céntricas calles quedaron sucias, derribaron árboles y postes de cámaras de seguridad. Por el momento hay calma.

El paso entre El Progreso, Yoro, y San Pedro Sula, Cortés, se encuentra libre, sin embargo, pocos buses se observaban esta mañana.

En el municipio de Santa Ana en Francisco Morazán también se reportan tomas de carreteras.

Largas filas en la salida al sur de Tegucigalpa.

Antecedentes

Miles de hondureños bloquearon ayer calles en diferentes zona del país, en un clima de tensión por un paro de policías y una huelga de transportistas.



El portavoz policial, comisionado Jair Meza, dijo a la AFP que se registraban tomas de calles en diferentes zonas del país, pero que había "grupos de policías trabajando" para restablecer el orden, mientras continúa el paro de "brazos caídos" declarado por las fuerzas especiales de la policía.



Meza sostuvo que grupos saquearon e incendiaron negocios en la capital, al tiempo que otros bloquearon calles con hogueras de neumáticos y piedras.

Las protestas se intensificaron ayer después de una paralización de labores de los policías Cobras.

El oficial dijo que continúa además el paro de policías de las fuerzas especiales, la mayoría antimotines, que reclaman por "hostigamiento laboral (..) y abuso de autoridad por parte de muchos jefes", según un comunicado.



Los manifestantes denunciaron que se les da "pésima comida", que los mandan a misiones sin cubrir sus gastos y que se les niegan derechos laborales y aumentos salariales.



En conferencia de prensa, dirigentes del movimiento cubiertos con pasamontañas denunciaron que son enviados a reprimir las manifestaciones de protestas de médicos y docentes.



Ante las quejas, el Ministerio de Seguridad anunció en un comunicado que la dirección de la policía "ordenó la revisión de las jornadas de labores", al reconocer que ha habido duplicidad de turnos (..) para atender la situación que atraviesa el país" por las manifestaciones.

El Gobierno mantiene el llamado al diálogo para dirimir cualquier conflicto en el país.

Pero el conflicto se agravó cuando el jefe de la policía, José Aguilar, visitó el lugar donde están atrincherados los huelguistas, y tuvo que huir porque le lanzaron una bomba de gas lacrimógeno, según dijo en rueda de prensa otro portavoz policial, Orlin Cerrato.



Meza indicó que también continúa un paro de transportistas, quienes desde el lunes estacionaron sus camiones en diferentes arterias viales cercanas a la capital en demanda de un aumento en las tarifas que les pagan los empresarios que los contratan.



Ese paro causó un desabastecimiento de combustible en algunas zonas del país que provocó largas filas de vehículos en gasolineras, reconoció el portavoz.