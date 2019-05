Regresa paulatinamente la calma esta tarde tras protestas en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

Luego de las masivas protestas registradas desde temprano hoy jueves en diferentes regiones del país, principalmente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a eso de las 2:00 pm la calma retornó poco a poco esta tarde, dejando a su paso restaurantes afectados, vehículos dañados, detenidos y algunos lesionados.

En las cercanías del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa fue donde hubo más conflicto en el caso de la capital, donde muchos manifestantes lanzaron piedras mientras se enfrentaban contra la Policía, a su vez, dañaron varios locales de venta de comida y automóviles que estaban estacionados.

Otros bulevares donde de momento todo está casi normal son: Fuerzas Armadas y Comunidad Económica Europea, así como el Anillo Periférico, colonia Kennedy y salida a Loarque. Si bien es cierto, en algunas colonias de Tegucigalpa hay presencia de manifestantes, de momento caminan pacíficamente sin generar mayores problemas.

En San Pedro Sula, donde sí hubo disturbios fue en la colonia Fesitrahn que está en el bulevar del norte, así como en la colonia Planeta y puntos aledaños del buelvar del este, pero fueron disuadidos finalmente por la Policía Nacional a eso de las 12:00 del mediodía.

En algunas zonas del país no han desaparecido las protestas, pero sí de intensidad.

En Villanueva se mantienen las protestas por docentes y médicos, no con la misma intensidad que en horas de la mañana, pero aún están las manifestaciones.

En el puente Danto de La Ceiba siguen presentes los maestros, quienen se apostaron desde horas de la mañana para exigir se deroguen los decretos. Lo mismo está sucediendo en la comunidad de Ceibita, en Tocoa, Colón, donde los catedráticos mantienen bloqueados varios accesos.

En el caso de Olancho, maestros, médicos y taxistas permanecen con la carretera tomada, de igual manera en el sector de Chilapa, entre Catacamas y Santa María del Real, lo que dificulta el tránsito vehicular y de transeúntes.

Bastante drama se vivió desde temprano, más que todo en la capital hondureña.

Mientras tanto, médicos y enfermeron siguen marchando con banderas y mantas en sus manos en la carretera Panamericana, en Danlí, pero de forma tranquila.

En Choluteca, zona sur de Honduras, se reportó un carro quemado, y continúa cerrada la entrada a la ciudad. Por su lado, los docentes y personas de la Salud también siguen sin moverse en el puente Calán, en Siguatepeque, pero sin realizar acciones agresivas.

En el occidente de Honduras hubo pequeñas tomas, en Gracias comenzó a las 7:00 am y terminó a las 9:00 am, mientras que en Santa Rosa de Copán inició a las 9:00 am y finalizó a las 12:00 pm. Lo mismo ocurre en los otros departamentos como Valle, Intibucá, Santa Bárbara, Ocotepeque, La Paz, Yoro e Islas de la Bahía.