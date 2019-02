Joven con parálisis cerebral recibe apoyo para iniciar microempresa de tortillas

San Pedro Sula, Cortés.

Luego que Diario LA PRENSA mostrara la historia de Gerson Velásquez (21), el Gobierno, la empresa privada y demás compatriotas que residen aquí y en el extranjero, se unieron para colaborar con esta humilde familia.

Es un joven con parálisis cerebral que estudia por las tardes Bachillerato en Administración de Empresas en el Intae y por las mañanas ayuda a su madre a vender tortillas en los diferentes pasajes de la colonia Miguel Ángel Pavón.

El Despacho de la Primera Dama donó un carrito especial para que Gerson se pueda mover de un lugar a otro y de forma práctica, alimentos para el hogar y próximamente un ecofogón, también se espera inicie la gestión para que tengan una vivienda propia.

La empresa Harina de maíz del Comal les dio una máquina para hacer tortillas y una considerable cantidad de su producto. Por otro lado, varios hondureños que viven en Estados Unidos y otros aquí en nuestro país, apoyaron con dinero, compra de uniformes, zapatos, una segunda máquina para hacer tortillas y pago de transporte.

Momento en que Casa Presidencial entregaba un carrito especial para que Gerson se movilice más rápido durante la venta de tortillas. Foto: Franklin Muñoz.

-Reacciones-

"Gerson tiene una capacidad increíble a pesar de los impedimentos, le estamos brindando el apoyo para hacer su sueño realidad", manifestó Patricia Sánchez, del Despacho de la Primera Dama.

"Este muchacho es una motivación para los sampedranos, admiramos que quiera emprender y su deseo de salir adelante. Hay que apoyarlo, es a través de medios como el de ustedes que nos dimos cuenta de la historia, una vez público, los que hicimos fue avocarnos para cooperar con estas causas", detalló Alexander Leiva, colaborador del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula.

"Miramos la noticia y decidimos proyectarnos con una maquinita manual y producto, lo cual le traerá muchos beneficios", explicó una representante de Harina de maíz del Comal.

El emprendedor Gerson será un administrador de empresas en tres años. Foto: Franklin Muñoz.

"Quiero darle las gracias a Dios por tocar muchas personas, esto nos ayudará a salir adelante, estamos felices y Gerson ha sido una benedición", dijo Suyapa Maradiaga, mamá del joven.

"Estoy muy contento y gracias a las personas que me han ayudado, ya casi cumplo mi sueño, muchos se han comunicado conmigo y les digo que vamos bien, estoy listo para la microempresa de tortillas", mencionó Gerson, mientras sonreía.

Gerson Velásquez pasó un tarde agradable al conocer toda la ayuda brindada luego de divulgarse el reportaje sobre su vida. Foto: Franklin Muñoz.

-Día a día-

La sencilla casa donde viven Gerson y su familia no es de ellos, sin embargo, tienen más de 15 años de estar allí y desde entonces, Suyapa Maradiaga (45), su madre, se dedica a elaborar tortillas, el único medio de subsistencia hasta ahora.

Su rutina comienza a las 5:00 de la mañana y lo primero que hace es asear la vivienda, luego prepara la masa para realizar las tortillas. Posteriormente alista los 300 paquetes que Gerson debe vender desde las 9:00 hasta las 11:30 de la mañana.

Es a las 12:30 de la tarde que Gerson debe de estar en el Intae, colegio donde es muy querido por sus compañeros y respetado por las autoridades.

Para muchos, pareciera que casos como los de Gerson son difíciles de involucrar en el sistema educativo, por todo lo que implica el nivel de aprendizaje, sin embargo, sus catedráticos han sabido responder muy bien y han coincidido que es un muchacho muy aplicado pese a las limitaciones físicas que posee.

Después de una agitada jornada de clases, Gerson llega a su casa y hace el segundo turno del día para vender tortillas; es decir, a las 6:00 pm, momento en que sale cargando un balde, se acerca donde viven los vecinos y les ofrece el producto.

Jóvenes como Gerson, aún con retos especiales, abren su corazón y no se guardan nada para ellos. Son puro sentimiento en un cuerpo que quizás no les responda como debería de ser. Son agradecidos, tremendamente cariñosos, juzgan con los ojos del amor y su silencio no es incómodo, es el silencio de la calma y de su reflexión que también es parte del resto de la sociedad.