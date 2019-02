Médicos Sin Fronteras apoyará el combate a la epidemia de dengue en Honduras

México.



La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) firmó este jueves un convenio de colaboración con Honduras para apoyar con personal sanitario y fortalecer la respuesta sanitaria ante la epidemia de dengue que vive el país centroamericano.



El convenio, expresó el organismo en un boletín divulgado en México, apoyará al servicio de pediatría del Hospital Nacional Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula con médicos pediatras, personal de enfermería e insumos médicos para los casos de dengue pediátrico.

Lea: El 60% de los hondureños no elimina criaderos del zancudo



Del mismo modo, MSF brindará apoyo a la Secretaría de Salud y a la Coordinación de Salud de Choloma con un trabajo de control de vectores como parte de las medidas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue en el área.

Además: Honduras acumula 1.998 casos de zika, dengue y chikunguña en 2019



Informó que el trabajo de prevención contempla la fumigación y un equipo de asistentes de salud ambiental para la educación, localización, limpieza de pilas y eliminación de potenciales criaderos de mosquitos, casa por casa.

Se fumigarán casas, escuelas y otros centros para evitar la propagación del zancudo Aedes aegypti.

De acuerdo con fuentes oficiales, Honduras registra en lo que va de 2019 unos 1,998 casos de dengue, zika y chikunguña, enfermedades que son transmitidas por el zancudo Aedes aegypti.



Solo de dengue el país centroamericano contabiliza 1,967 casos, de ellos 535 son del tipo grave, indicó la Secretaría de Salud.



El país centroamericano también registra 17 personas afectadas por el zika, para un aumento de 41.6 % respecto al mismo periodo de 2018.



La Secretaría de Salud reporta la acumulación de 14 casos de chikunguña, la misma cantidad que se registró entre enero y febrero del año pasado.



Las autoridades sanitarias de Honduras han exhortado a los hondureños a no olvidar que el dengue es mortal, aunque el país no reporta decesos por esta enfermedad en lo que va de año.



La Secretaría de Salud ha señalado que la prevención es la única herramienta para reducir el impacto de las enfermedades, y recomendó a las familias mantener limpios los patios, no guardar agua en recipientes al aire libre y eliminar los criaderos del aedes aegypti, mosquito transmisor.