Lanzan la campaña "Alto a la violencia contra las mujeres en la política"

Tegucigalpa, Honduras.



El Instituto Nacional Demócrata, con el apoyo de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), lanzó este miércoles en Honduras una campaña para combatir la violencia contra la mujer en la política.



"NoEsElCosto: Alto a la violencia contra las mujeres en la política" tiene como propósito educar, informar y sensibilizar a la ciudadanía, a los partidos políticos, en especial a las mismas mujeres, en temas sobre la violencia contra ellas en la política.



Además, se busca hacer visible la problemática, crear conciencia y contribuir a generar acciones desde diferentes ámbitos que contribuyan a prevenirla, sancionarla y erradicarla, indicaron los impulsores de la cruzada, que es reforzada con contenidos impresos y audiovisuales.



La diputada Doris Gutiérrez, una de las expositoras en el evento, dijo a Efe que aunque las mujeres en Honduras representan el 52 % de la sociedad y cargan "con una responsabilidad social, económica y también política", en lo político sufren "enormes discriminaciones" al excluirlas "de comisiones claves" en el Parlamento.



A manera de ejemplo citó que en la Comisión de Presupuesto del Parlamento, aunque dispone de una partida "con enfoque de género (...), las mujeres no estamos representadas".



Además, recientemente se conformaron en el Parlamento tres comisiones sobre reformas electorales que fueron "integradas por 21 varones y ninguna mujer", enfatizó Gutiérrez.



Los promotores de la campaña recordaron que la participación de la mujer hondureña en espacios políticos y puestos de poder es baja, lo que se evidencia en el hecho de que de 128 diputados que tiene el Parlamento, solo 27 son mujeres.



"A nivel de corporación municipal es aún más bajo, 23 alcaldesas de 298 alcaldías a nivel nacional", añade un comunicado de los entes que auspician la campaña, lanzada este miércoles en Tegucigalpa.



Señalaron además que la violencia es "uno de los factores que desincentiva a las mujeres a participar en la política".



El estudio "Violencia contra las mujeres en política: Investigación en partidos políticos de Honduras", realizado en el 2017 por el estadounidense Instituto Nacional Demócrata, documentó que la problemática es desconocida, ignorada y considerada como parte de las prácticas "naturales" de la política o del "costo de hacer política" y de la contienda por el poder.



El alcance de la violencia contra las mujeres en la política se extiende más allá de los espacios políticos formales como los congresos y los partidos políticos, indicaron los patrocinadores de la campaña.



La violencia afecta no solo a candidatas y funcionarias, sino también a cualquier mujer que intente ejercer sus derechos políticos o participar en cualquier aspecto de la política, desde las elecciones hasta la formulación de políticas y el activismo a nivel local, nacional y regional.



También "se manifiesta en categorías comunes: sicológica, física, sexual y económica. Se expresa de diversas formas: agresión física, discriminación, difamación, acoso sexual, coerción, intimidación, amenazas, menosprecio, burlas y control de los recursos económicos".



"Nosotras las mujeres tenemos que empoderarnos y tener autonomía de nuestras propias decisiones porque los hombres así por así no nos van a dejar la oportunidad de poder participar y encabezar una planilla", en busca de un cargo de elección popular, indicó a Efe la alcaldesa del municipio de Potrerillos, Aracely Pavón.



Añadió que en su caso tuvo "bastantes obstáculos" para llegar a ser alcaldesa, lo que pudo lograr después de dos intentos, en 2013 y 2017, y que por lo general a las mujeres solamente les ofrecen cargos de vicealcaldesa para abajo.



Pavón, líder en Potrerillos, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, por el gobernante Partido Nacional, abogó por más oportunidades para las mujeres en la política y toma de decisiones.



"Las mujeres en las tomas de decisiones somos buenas administradoras y vamos a trabajar con el pueblo, con el presupuesto municipal hemos hecho muchas obras a favor de las mujeres, porque ayudar a una mujer es ayudar a una familia", sostuvo.