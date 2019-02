Comisión de Bancos interviene Banadesa por tres meses

Tegucigalpa, Honduras.



La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) intervino ayer el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) utilizando la figura de “Administradores Oficiales” que contempla las últimas reformas a la Ley del Sistema Financiero.



El anuncio se hizo a través de un comunicado oficial y fue refrendado en una rueda de prensa por la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos, Ethel Deras, el comisionado, José Adonis Lavaire, y el Superintendente de Bancos, Evin Andrade.

Los funcionarios designados son Marco Antonio Cano y Roberto Antonio Jerez, bajo el título de administradores oficiales de Banadesa, quienes deben entregar un informe técnico en un plazo de 120 días acompañado de un plan de propuesta para sanar las deterioradas finanzas de esa entidad.



Deras dijo que el banco continuará operando regularmente para sus clientes, y se tiene previsto que en una semana comience a aplicarse el cuestionado decreto legislativo 47-2018 y el 195-2018 que interpreta un artículo del primero.

Ambos decretos ordenan readecuar o refinanciar deudas a un plazo de hasta 20 años a una tasa de interés anual de 2%. La designación de los administradores oficiales tiene como objetivo único, aseguró Deras, tutelar el interés público y no constituye un cierre o liquidación de dicha institución, ya que la creación o supresión de un organismo descentralizado como lo es Banadesa, es facultad única y exclusiva del soberano Congreso Nacional de la República.



El principal argumento de Deras para justificar la acción es que están obligados a proteger los derechos de los depositantes, preservar el valor de los activos de la institución y continuar sus operaciones, debiendo asegurar la continuidad de los servicios financieros.



Mora subió a más de 70%



La presidenta de la comisión de Bancos y Seguros expresó que se ha estado manejando una mora de 68%, pero al incluir la readecuación de otras deudas que se otorgaron con fondos de varios fideicomisos, esta asciende a 72%



Deras siguió cuestionando los alcances del decreto 47-2018, porque a juicio de la Comisión de Bancos, la solución para recuperar la institución y ayudar a sus más de 18,000 clientes no radica en el perdón de las obligaciones económicas, porque la institución no será sostenible en el tiempo.



La funcionaria enfatizó que la recomendación puntual de la CNBS es que los alivios u otras figuras deben ser analizadas a profundidad, porque de lo contrario lo que se generará es una mala cultura de pago.



Otro punto que lamentó Deras es que de los 18,000 clientes que tiene Banadesa, unos 12,000 serán beneficiados con la readecuación, en perjuicio de los restantes que sí tienen sus cuentas al día y que seguirán pagando sus créditos a las tasas originales, que en la práctica están por arriba del 2% que manda el decreto 47-2018 .



“Prácticamente con este decreto estamos castigando al que sí paga al día y a intereses más altos”, precisó Deras durante la conferencia.