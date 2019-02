Recapitalización urgente, el salvavidas de Banadesa

Tegucigalpa, Honduras

La única tabla de salvación para que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) se salve del colapso financiero es una recapitalización urgente para soportar el impacto que provocará la condonación de intereses a más de 12,000 morosos, ordenada por el Congreso Nacional bajo el polémico decreto 47-2018.

2% es la tasa de interés anual que pagarán los productores beneficiados del decreto que ya puede ser aplicado. El plazo de pago puede ser de hasta 20 años.

Esa es una de las recomendaciones que hizo en el Poder Legislativo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), después de analizar el referido decreto que a juicio de este organismo no es viable financieramente.

Al decreto 47-2018 se suman otros instrumentos de ese tipo que poco a poco han socavado las finanzas de ese banco de desarrollo.

Esos decretos son: el 71-1992, 165-1999, 68-2003, 102-2007, 184-2007, y el 29-2008.

Según la Comisión de Bancos, con la aplicación del decreto 47-2018, Banadesa dejará de percibir 1,440 millones de lempiras por diferentes causas.

Pérdidas de intereses

Otro análisis de la CNBS es que como efecto de la aplicación del decreto que permite a los deudores solo pagar tres meses de intereses, sin importar la antigüedad de la deuda, el banco apenas recuperará alrededor de 203 millones de lempiras en el primer año que será el periodo de mayor ingreso.

Cartera de crédito Que la banca privada destina al sector agrícola es un 2%, según la Comisión de Bancos y Seguros.

Según la Comisión de Bancos, Banadesa necesita al año, para cubrir sus costos operativos, 323 millones de lempiras.

Eso significa que solo en el primer año de aplicación del decreto, el banco perderá unos 120 millones de lempiras que acumulados en el tiempo (20 años) ascenderán a unos 2,700 millones de lempiras.

Esos 2,700 millones representan en valor presente unos 2,541 millones de lempiras.

Dudan de la comisión. El presidente de la Comisión de Agricultura del Legislativo, Jorge Lobo, dijo que entiende la posición de la Comisión de Bancos, pero cuestionó que no consideran en sus análisis financieros que Banadesa fue creado como banco de desarrollo y por lo tanto sus fines no son estrictamente el lucro, sino un brazo de apoyo para miles de agricultores, muchos de los cuales no tienen otras opciones crediticias en el resto del sistema financiero.

Lobo puso como ejemplo que en Panamá la banca de desarrollo tiene líneas de crédito a cero y uno por ciento, dependiendo del destino del crédito.

Reconoció que el impacto del decreto afectará de alguna manera los recursos del banco, pero eso puede contrarrestarse con una reorganización interna que conlleve a la reducción de costos y nuevas ideas de negocio.

Una de las observaciones puntuales que hicieron funcionarios de la Comisión de Bancos durante una reunión con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es que del grupo de clientes en mora, al menos 2,800 tienen créditos en otras fuentes de financiamiento y mantienen sus cuentas al día.

La presidenta de la Comisión de Bancos, Ethel Deras, cuestionó que contrario a Banadesa, la banca privada atiende a unos 100,000 agricultores y la mora es de alrededor del 2%. En cambio, Banadesa que atiende a unos 18 mil productores, experimenta una mora de 68%.

Por su lado, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, cuestionó que Banadesa ni siquiera goza de un total respaldo del Estado, y eso se evidencia en que los Gobiernos en lugar de utilizar esa institución, abren fideicomisos en otras instituciones.

Segura también cuestionó que el Legislativo aprueba regularmente amnistías tributarias, municipales, vehiculares, de servicios públicos y otorga beneficios fiscales a otras industrias y no se hacen los mismos cuestionamientos.

Indicó que no ocurre lo mismo cuando se beneficia a los agricultores, que por lo regular dejan de pagar porque pierden sus cosechas por culpa de fenómenos naturales.

Segura comentó que los datos de la Comisión de Bancos y Seguros deben ser tangibles.