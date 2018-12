Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Tela, Olancho y Choluteca sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Tela, Olancho y Choluteca para mañana viernes.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Aldea La Cumbre

Todas las antenas de comunicación y telecomunicación ubicadas en ese sector



El Progreso, Tela, El Negrito.- 8:00 am a 4:00 pm

Viveros de Hondupalma

Aldea La 36

Aldea San Antonio

Oficinas Hondupalma

Col. El Cristal

Col. Lempira

Aldea La 37

Aldea Bellavista

Aldea La 35

Aldea Ciudad Guyamas

Santa Inés

Aldea La 39

Aldea Los Catrachos

Aldea Batán

Aldea Cebú

Aldea Estero de Indios

Aldea La Compuerta

Aldea Pajuiles

Aldea Urraco Pueblo

Campo Cobahsa

Aldea Mocúla

Aldea Birichichi

Aldea Esfuerzos de Jesús

Campo Paloma

Aldea Pavón 1 y 2

Aldea Veracruz

Aldea La Fragua

Aldea Mezapa

Aldea Los Laureles

Aldea Las Tomasas

Aldea Toloa

Aldea Treintidos y Medio

Sector sur de Villa Franca

Aldea Veracruz





Nueva Palestina, Olancho.- 8:00 am a 5:00 pm

Nueva Palestina

El Torneado

Perla del Oriente

Santa María

San Martín

El Maguelar

Cieneguita

Terrero Blanco

Siales

El Encinal

Las Delicias

Las Mangas

Las Planchas

La Libertad

La Cruz

La Laguna

Parte de Valle de Azacualpa

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca

Generación Hidro Río Guineo y zonas aledañas





Namasigue, Choluteca.- 8:00 am a 4:00 pm

Jacalito

Altamira

Col. Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Col. 5 de Julio

Bo. El Centro

Bo. Japón

Namasigue

San José de la Landa

La Mora

San Jerónimo

Col. San Antonio

Col. Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco y zonas aledañas