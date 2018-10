Ingresan a la ex primera dama Rosa de Lobo al Hospital Militar

Tegucigalpa, Honduras.

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, presa en la cárcel de Támara, fue ingresada este viernes al Hospital Militar de esta ciudad.



Se conoció que la señora Lobo está siendo revisada por un médico especialista, acompañada por su esposo el expresidente Porfirio Lobo.



Una fuente confirmó que la ex primera dama ingresó al hospital con un custodio privado, pero no contaba con escolta del Instituto Penitenciario.

Lea: Bartolo Fuentes llega a Honduras expulsado de Guatemala

Rosa Elena está acusada por el Ministerio Público por la apropiación indebida de fondos públicos del despacho a su cargo.



La próxima semana su defensa y los fiscales están convocados para la audiencia de proporción de pruebas.