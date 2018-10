El 80% de los clientes de la Enee recibirán un bono por bajo consumo

San Pedro Sula, Honduras

El sistema eléctrico de Honduras inicia su proceso de refundación para ofrecer un servicio eficaz, sostenible, permanente y con tarifas justas para los más de 1.8 millones de abonados.

Tarifas Las tarifas de energía deben ser justas y no significar un ojo de la cara.

Durante una comparecencia en la capital hondureña, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que en aras de proteger la economía familiar han decidido ofrecer un bono para aquellos consumidores que utilizan menos de 300 kilovatios hora al mes.

“Espero en las próximas horas que nuestro equipo llegue a un acuerdo en el que prevalezca el interés del pueblo hondureño y no los intereses de particulares. No podemos seguir privilegiando intereses, eso no es justo para nadie”, refirió el mandatario.

Según explicó, serán atendidas más de 1.5 millones de familias, es decir, el 80% de los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), con un esquema que durará nueve meses.

Este bono será aplicado en la factura mes a mes y se irá reduciendo de forma gradual hasta el noveno mes, esperando que para entonces, los factores externos hayan aminorado o desaparecido.

Asimismo, destacó que en los últimos días se han reunido con diferentes sectores de la sociedad y llegaron a la conclusión de que la transformación del sistema eléctrico no puede esperar, como sucedió en materia de seguridad, de la que sostuvo que ha habido un avance, aunque queda mucho por hacer.

“Esa transformación no solo se sujeta a las tarifas de energía, y como se dice, o todos en el piso o todos en la cama. Se acabaron los contratos leoninos y vamos a refundar el sistema eléctrico cueste lo que cueste”, apuntó el presidente hondureño.

La transformación del sistema eléctrico representa “una solución definitiva, integral y real, con un nuevo sistema eléctrico, sostenibilidad al país, credibilidad, certidumbre, frutos muy importantes en el mediano y largo plazo”, agregó Hernández.

Indicó que durante décadas el sistema eléctrico público ha sido “el talón de Aquiles de Honduras, y en especial ese asunto de los contratos leoninos con las térmicas y ha llegado el momento de desmantelar lo que no está bien y evitar ese problema de una vez por todas”.

Juan Orlando Hernández anunció ayer la transformación del sistema eléctrico.



Acciones

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, dijo que el Gobierno dispone de 500 millones de lempiras para otorgar bonos a los clientes de la Enee, horas antes de las declaraciones que ofreció el titular del Poder Ejecutivo.

CONTEXTO Los precios del petróleo en el mercado internacional siguen en ascenso.

“Estamos haciendo el análisis para poder tener algún bono de energía para estos consumidores. Estudiamos hasta cuándo se podría otorgar, pero en total para este año tendríamos 500 millones de lempiras”, dijo Tábora.

El hecho de tener las finanzas públicas ordenadas permite la disponibilidad para atender las necesidades de las personas de escasos recursos económicos, aseguró.

Entre los factores que están tomando en cuenta son, por un lado, zonas habitadas por familias muy pobres, y por otro, algunas microempresas que tienen dificultades para pagar el consumo.

Reacciones

De acuerdo con lo expresado por algunos representantes del sector privado, las autoridades están proponiendo aumentar las tarifas para evitar que se hundan más las finanzas de la estatal.

Contratos El presidente Hernández aseguró que se acabaron los contratos leoninos.

“No tienen otra idea más que subir las tarifas para salvar a la Enee, pero el problema no lo resuelven simplemente subiéndolas porque eso ya se ha hecho y no ha funcionado”, expresó el industrial capitalino Adolfo Facussé.

A su criterio, la Enee es el fracaso más grande que tiene el Gobierno de Honduras, debido a que por años las autoridades descuidaron el manejo del sistema y fueron acumulando las pérdidas por robos, fallas en las transformación y excesiva burocracia.

Además, los contratos con las empresas de energía renovable y térmicas, que han resultado impagables.

“La Enee es una institución quebrada y aún así quiere mantenerse como un monopolio que solía ser antes”, sentenció el también expresidente de la Andi.

“Dar un bono significa que las pérdidas no van a bajar, aunque sería un beneficio para un número importante de familias hondureñas. No sería un subsidio del Estado, sino de consumidores a otros consumidores”, refirió Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) debía emitir el nuevo pliego de tarifas el primero de octubre, pero a la fecha no lo ha publicado en La Gaceta.

El mandatario en su comparecencia también se refirió al reciente aumento de la tarifa eléctrica confirmado por ejecutivos de la Cree.

Algunos analistas consideran que las alzas en el precio del petróleo y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían estar influyendo en un posible aumento previsto a las tarifas de energía.

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica establece una revisión trimestral de las tarifas, pero prohíbe aumentos que sean para cubrir las ineficiencias de la Enee.

Por ejemplo, no se pueden aumentar los precios para cubrir las pérdidas de 30% de energía, lo que cada año significa más de L9,000 millones ($375 millones). Así como las deudas o déficit que la estatal arrastra por años.