Siguatepeque tiene su club de aviturismo

Siguatepeque, Honduras

A fin de promover la observación, conservación e investigación científica de aves que habitan en bosques y reservas biológicas del municipio se creó el Club de Observadores de Aves de Siguatepeque.

El evento forma parte del Festival de la Flores, que se realizará del 5 al 7 de octubre.

Este grupo está integrado por 18 miembros de la Asociación Hondureña de Ornitología (Asho) y más de 30 personas aficionadas a las aves.

Entre las aves que han sido identificadas en las reservas biológicas y bosques del municipio están la urraca, capucha azul, el pajuil o chachalaca negra, el águila tirana negra, cherequecas, cucaracheros, los chipes, paloma ala blanca, quetzales, variedad de colibríes, el jilguero y otros que están considerados de interés.

“Los objetivos son conservar las especies, aportando datos importantes acerca de los monitoreos, aportar investigación científica poniendo a disposición en la plataforma mundial Ebird datos de las aves observadas. Además, se promociona a Siguatepeque como un destino para observar aves”, dijo Romel Romero, coordinador general del club.

Informó que se hacen monitoreos de aves el último sábado de cada mes.

Feria

El Festival de las Flores comienza el 5 de octubre a las 9:00 am con la inauguración del evento en al Jardín Botánico Experimental San Juan en el barrio del mismo nombre.

El domingo 7 de octubre será la clausura del festival en el jardín botánico y a la vez habrá un concurso de fotografía y de decoración de pasteles, rutas turísticas, presentaciones artísticas y gastronomía.

Programación del festival

Viernes 5 de octubre

9:00 pm. Inauguración del evento en el Jardín Botánico Experimental San Juan

9:00 am a 5:00 pm. Expoarte y naturaleza en el Jardín Botánico Experimental San Juan

7:00 pm. Elección de la reina de las flores en la Plaza Cívica La Amistad San Pablo

Sábado 6 de octubre

6:00 am. Carrera de las flores de 6 y 12 kilómetros en el paseo de las flores

7:00 am. Expoferia de gastronomía en varias calles

9:00 am a 5:00 pm. Expoarte y naturaleza en el Jardín Botánico Experimental San Juan

9:00 am a 5:00 pm. Parque Bohemio en el parque central.

2:00 pm. Desfile de carrozas en el bulevar Francisco Morazán

10:00 pm. Lanzamiento de linternas flotantes en la Plaza La Amistad

Domingo 7 de octubre

9:00 pm. Inauguración del evento en el Jardín Botánico Experimental San Juan.

7:00 am. Expoferia de gastronomía en varias calles

12: 00 m Clausura del festival en el Jardín Botánico Experimental San Juan