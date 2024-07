¿Cómo combatir las alergias durante el cambio de clima?

“Si parece que sus síntomas de alergia aparecen cada vez antes cada año que pasa, probablemente usted no se equivoque”, dijo el Dr. Stephen Tilles, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology, ACAAI).

“El cambio climático podría estar provocando que la temporada de alergia aparezca antes y sea más larga”, añadió en un comunicado de prensa de la ACAAI.

“Además, los días con viento pueden conllevar que los síntomas de alergia aumenten, porque el viento puede transportar el polen de la ambrosía, las hierbas y los árboles, hasta 100 millas (160 km) desde su lugar de origen”.