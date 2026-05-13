El corte ‘bob’ se mantiene como tendencia atemporal

Navarta explica que las tendencias actuales giran en torno a variantes del bob, como el long bob o el french bob, apuestas destacadas de la temporada caracterizadas por una textura natural. Amy Odell, periodista especializada en estilo de vida y moda y autora del libro Anna: La biografía (Debate), señala que la atención de la directora editorial global de Vogue por su imagen no surgió de forma reciente, sino desde su adolescencia, cuando estudiaba en el North London Collegiate School de Londres junto a su amiga Viviene Lasky.