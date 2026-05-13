El corte ‘bob’ se mantiene como tendencia atemporal

Hay cortes de pelo que definen un estilo y una personalidad durante décadas. Anna Wintour, inspiración del personaje de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada, lo tuvo claro desde la adolescencia, cuando el corte bob comenzó a popularizarse. Desde entonces, se ha mantenido fiel a ese estilo, al que también se han sumado figuras como Lily Collins, Emma Stone y Hailey Bieber.
“El bob es tendencia siempre. Es atemporal y Anna Wintour siempre va a ser recordada —entre otras cosas— por un corte que genera identidad”, afirma Iván Navarta, experto en formación de las firmas cosméticas Goldwell y Kerasilk.
Navarta explica que las tendencias actuales giran en torno a variantes del bob, como el long bob o el french bob, apuestas destacadas de la temporada caracterizadas por una textura natural. Amy Odell, periodista especializada en estilo de vida y moda y autora del libro Anna: La biografía (Debate), señala que la atención de la directora editorial global de Vogue por su imagen no surgió de forma reciente, sino desde su adolescencia, cuando estudiaba en el North London Collegiate School de Londres junto a su amiga Viviene Lasky.
Según Odell, Lasky reveló que Wintour deseaba ser admirada por su forma de vestir y buscaba proyectar individualidad a través de su imagen, una manera de diferenciarse de su padre, Charles Wintour, reconocido editor de periódicos, de quien incluso tomaba pastillas para fortalecer el cabello.
El peluquero y empresario Vidal Sassoon, referente de la peluquería moderna, creó en la década de 1960 el corte geométrico que con el tiempo evolucionó en longitud y flequillo. En aquella época, una joven y todavía desconocida Anna Wintour acudía a su salón de belleza. Ese estilo causó furor entre las actrices de la época.
“El bob es un clásico atemporal, genera marca propia. Siempre te van a recordar más con un corte estructurado, con líneas rectas que suelen funcionar muy bien en mujeres con altos cargos porque transmite autoridad y, si eres menuda, potencia mucho tu imagen”, sostiene Navarta.
El estilista considera que se trata de un estilo asociado a una personalidad “metódica y estructurada”, debido a sus líneas puras, acabados pulidos y equilibrio visual, elementos que transmiten una imagen calculada y poco improvisada.
“Es un look muy calculado, de bajo mantenimiento y sin mucho esfuerzo cuando tienes que transmitir buena imagen constantemente”, añade Navarta, quien recuerda que requiere atención profesional cada cuatro o seis semanas.
El especialista advierte de que la denominación bob abarca desde el estilo corto e icónico que luce la editora de moda hasta versiones apoyadas sobre los hombros con ligeras ondas, una tendencia adoptada por celebridades como Emily Blunt, Kendall Jenner y, recientemente, Demi Moore.
Además, señala que la estructura ósea es determinante. “El largo de la nuca condiciona: si el cuello es definido, adelante; si es corto, descartado”, explica. Sobre el bob con flequillo, Navarta apunta que no favorece a todos los rostros. “Ella (Wintour) es menuda y tiene el rostro ovalado; queda bien si la frente no es pequeña”, precisa el estilista, quien añade que un acabado menos estructurado aporta frescura y rejuvenece. EFE