La estética victoriana vuelve con encajes, lazadas y botines

La reina Victoria de Inglaterra fue una auténtica “influencer” de su época, según explicó Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones y gestor cultural. Esta corriente romántica se traslada ahora a la moda contemporánea y confirma la incorporación del chaleco como pieza creativa en el vestuario masculino, una prenda que, según el experto, “lucen con la levita abierta” y que hoy se utiliza como complemento protagonista.