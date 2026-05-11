La estética victoriana vuelve con encajes, lazadas y botines

Encajes, lazadas, botines retro con tacón rococó y botonaduras infinitas. La estética victoriana vuelve con fuerza y reivindica un lujo delicado que también conquista el armario masculino, con camisas de lazada, chalecos bordados, cazadoras de doble botonadura y abrigos de amplias solapas.
La reina Victoria de Inglaterra fue una auténtica “influencer” de su época, según explicó Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones y gestor cultural. Esta corriente romántica se traslada ahora a la moda contemporánea y confirma la incorporación del chaleco como pieza creativa en el vestuario masculino, una prenda que, según el experto, “lucen con la levita abierta” y que hoy se utiliza como complemento protagonista.
Los encajes continúan siendo uno de los principales símbolos del romanticismo, aunque no el único ni exclusivo del vestuario femenino. Las amplias lazadas en sombreros y cuellos también se imponen tanto en propuestas para mujer como para hombre.
El cantante Bad Bunny lo evidenció durante la gala Met con un diseño de Zara, mientras que el diseñador Palomo España incorpora este recurso en sus colecciones masculinas.
Una botonadura continua, desde el cuello hasta la cintura, define una de las blusas con las que esta última firma reinterpretó la clásica camisa blanca de Carolina Herrera en su colección Primavera 2026.
También ganan protagonismo las chaquetas deconstruidas de inspiración prusiana y cuello alzado, que conviven con blusas de seda vaporosa y camisas bordadas en hombros, mangas y pecheras. Estas prendas suelen combinarse con faldas o pantalones de estilo informal.
La estética victoriana ha evolucionado especialmente en el armario femenino; sin embargo, en la moda masculina mantiene gran parte de sus códigos originales.
La opulencia regresa al vestuario masculino de la mano de distintas firmas. Jonathan Anderson se ha convertido en uno de los principales referentes en Dior, donde propone un dandi desenfadado con cuellos de lazada independientes de la camisa y coloridos chalecos bordados combinados con tejanos y deportivas.
Las punteras afiladas, el empeine cruzado con cordones que ascienden hasta el inicio de la pierna y los tacones rococó marcan el regreso del calzado inspirado en el siglo XIX, reinterpretado por distintas firmas contemporáneas.
Se trata de una tendencia que abandona los salones ampulosos para instalarse en la moda cotidiana. Así lo mostró Rama Duwaji, esposa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al lucir unas botas de la firma española Miista durante la ceremonia de investidura de su marido, un diseño con claros guiños victorianos.
Las colecciones de Alexander McQueen, Dior y Giorgio Armani evidencian el auge de esta tendencia.