Tendencia en faldas: volumen, lunares y estilos claves

El volumen adquiere protagonismo a través de la falda globo, una silueta que recupera formas escultóricas y las adapta a la sensibilidad contemporánea. Esta tendencia, presente en múltiples pasarelas, se caracteriza por su estructura redondeada y su capacidad para generar movimiento.Lejos de ser una propuesta puntual, la falda globo se integra en una narrativa más amplia donde el volumen se convierte en un recurso clave. Firmas internacionales han reinterpretado esta silueta en versiones tanto minimalistas como más elaboradas, consolidándola como una de las apuestas más destacadas del año.Más allá de los estampados y el volumen, la construcción se posiciona como uno de los elementos diferenciales de la temporada. Las faldas asimétricas, con largos irregulares y cortes dinámicos, aportan una nueva dimensión a la prenda.