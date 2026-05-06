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Maquillaje coreano para principiantes: guía paso a paso

Aprende a lograr un maquillaje coreano natural con esta guía paso a paso ideal para principiantes.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 14:06 -
  • Redacción web
Maquillaje coreano para principiantes: guía paso a paso
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El maquillaje coreano se caracteriza por su acabado natural, luminoso y juvenil. A continuación, una guía básica para lograr este estilo paso a paso: 1. Preparación del rostro: El primer paso es limpiar la piel y aplicar tónico, sérum e hidratante. No olvides el protector solar y un bálsamo labial para asegurar una base saludable antes del maquillaje.

 Fotos Freepik/Pexels
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2. Cejas naturales:

Mantén la forma original de tus cejas; rellena únicamente los espacios vacíos y define suavemente. Este estilo busca un acabado natural y juvenil.
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3. Sombras de ojos:

Aplique un tono base en los párpados y en la línea inferior. Agregue un toque brillante en el centro del párpado y el lagrimal, y utilice un tono marrón cerca de las pestañas superiores para aportar profundidad.
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4. Delineado estilo “cachorro”:

El delineador se aplica desde la esquina externa hacia el centro, sin crear un rabillo pronunciado. Difumina con sombra marrón y agrega brillo en la línea inferior para agrandar la mirada.
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5. Máscara de pestañas:

Riza las pestañas y aplica dos o tres capas de rímel. El objetivo es lograr una mirada expresiva con un acabado delicado.
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6. Base ligera:

Utilice una base tipo cojín para obtener una cobertura uniforme con una textura ligera. Si no dispones de una, una base líquida también funciona, siempre que aporte luminosidad.
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7. Corrector estratégico:

Aplica corrector en imperfecciones y zonas oscuras. Difumina bien para mantener el efecto natural característico de este estilo.
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8. Polvos y contorno suave:

Fija la base con polvos sueltos y realiza un contorno ligero, especialmente en nariz, frente y mandíbula. La intención es definir sin exagerar.
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9. Rubor e iluminador: Elige tonos melocotón o rosa para el rubor. Aplica iluminador en nariz, frente, barbilla y pómulos para lograr un acabado fresco y radiante.
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10. Labios y fijador final:

Opta por labiales cremosos o con efecto degradado para un look juvenil. Finaliza con un spray fijador para prolongar la duración del maquillaje.
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