Maquillaje coreano para principiantes: guía paso a paso

El maquillaje coreano se caracteriza por su acabado natural, luminoso y juvenil. A continuación, una guía básica para lograr este estilo paso a paso: 1. Preparación del rostro: El primer paso es limpiar la piel y aplicar tónico, sérum e hidratante. No olvides el protector solar y un bálsamo labial para asegurar una base saludable antes del maquillaje.
2. Cejas naturales:
Mantén la forma original de tus cejas; rellena únicamente los espacios vacíos y define suavemente. Este estilo busca un acabado natural y juvenil.
3. Sombras de ojos:
Aplique un tono base en los párpados y en la línea inferior. Agregue un toque brillante en el centro del párpado y el lagrimal, y utilice un tono marrón cerca de las pestañas superiores para aportar profundidad.
4. Delineado estilo “cachorro”:
El delineador se aplica desde la esquina externa hacia el centro, sin crear un rabillo pronunciado. Difumina con sombra marrón y agrega brillo en la línea inferior para agrandar la mirada.
5. Máscara de pestañas:
Riza las pestañas y aplica dos o tres capas de rímel. El objetivo es lograr una mirada expresiva con un acabado delicado.
6. Base ligera:
Utilice una base tipo cojín para obtener una cobertura uniforme con una textura ligera. Si no dispones de una, una base líquida también funciona, siempre que aporte luminosidad.
7. Corrector estratégico:
Aplica corrector en imperfecciones y zonas oscuras. Difumina bien para mantener el efecto natural característico de este estilo.
8. Polvos y contorno suave:
Fija la base con polvos sueltos y realiza un contorno ligero, especialmente en nariz, frente y mandíbula. La intención es definir sin exagerar.
9. Rubor e iluminador: Elige tonos melocotón o rosa para el rubor. Aplica iluminador en nariz, frente, barbilla y pómulos para lograr un acabado fresco y radiante.
10. Labios y fijador final:
Opta por labiales cremosos o con efecto degradado para un look juvenil. Finaliza con un spray fijador para prolongar la duración del maquillaje.