Maquillaje coreano para principiantes: guía paso a paso

El maquillaje coreano se caracteriza por su acabado natural, luminoso y juvenil. A continuación, una guía básica para lograr este estilo paso a paso: 1. Preparación del rostro: El primer paso es limpiar la piel y aplicar tónico, sérum e hidratante. No olvides el protector solar y un bálsamo labial para asegurar una base saludable antes del maquillaje.