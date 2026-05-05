¿El producto más viral en belleza? Las gotas autobronceadoras

Las pieles ligeramente doradas son tendencia, y conseguirlas de forma saludable se convierte en uno de los retos esenciales para las firmas de belleza y cosmética, que depuran fórmulas similares al autobronceador corporal que incorporan cuidados y compuestos para cuidar y nutrir la piel del rostro además de darle un buen color.
“Al igual que en el cuerpo, para obtener un buen resultado previo a añadirlas a la rutina de cuidado facial la piel debe estar limpia, exfoliada regularmente y previamente hidratada”, explica el maquillador Alberto del Sol para obtener los mejores resultados de este tipo de fórmulas.
Con buena rutina de limpieza e hidratación, este producto se convierte en la piedra angular para conseguir una tez de aspecto saludable.
“Lo ideal es aplicarlas tras la rutina de sérum y limpieza habitual, mezcladas con la crema de día que se utilice”, desgrana del Sol, que incide en aumentar la dosis según los resultados que se deseen.
Aunque aplicar estas fórmulas de forma específica en el rostro es una tendencia de belleza viralizada por plataformas como TikTok, existen firmas que trabajan el formato del autobronceado desde hace décadas. Clarins lleva cuarenta años trabajando en fórmulas que dejen acabado natural, hidraten y huyan del efecto parcheado.
El secreto reside en que el propio compuesto no reseque ni apague la piel, algo que según indican desde la firma reside en sus compuestos elaborados “con extracto de higo y aloe vera, frutos con gran poder hidratante” que utilizan en gotas bronceadoras realizadas en un 99% a partir de ingredientes naturales.
“Estos concentrados se mezclan con los tratamientos faciales habituales para obtener un tono soleado a medida”, dicen desde la firma, recomendando “dos o tres gotas para el rostro” si se desea repetir la aplicación durante los días posteriores.
Se han colado en los neceseres de belleza de las secciones “GRWM” -del inglés, “get ready with me” o prepárate conmigo-, en la que las influyentes muestran sus rutinas diarias de hidratación y maquillaje, y se han convertido en las más buscadas en esta plataforma de redes sociales con más de 20 millones de visitas.
Desde que la firma de belleza “Drunk Elephant” debutase en Estados Unidos, sus productos se han convertido en los favoritos de las redes sociales, y estas gotas bronceadoras, apodadas en redes como “el bronceado del otoño”, se han popularizado, entre otras cosas, gracias a su fácil aplicación y a su listado de ingredientes.
“El complejo ‘D-BronziTm’ es una combinación de polvo de cacao crudo sin refinar que añade una infusión de polifenoles a la piel, un tetrapéptido y un cronopéptido que imitan los beneficios antioxidantes de la vitamina D”, explican desde la firma sobre la fórmula, libre de siliconas y que debe aplicarse “siempre junto a sérum o crema hidratante”.
El hecho de que estéticamente la piel luzca bronceada no quiere decir que lo esté. De la misma forma, la aplicación de estos productos actúa como un velo, pero no aisla la piel de los daños solares, por lo que utilizar protector solar sigue siendo indispensable.