11 aplicaciones para usar en cuarentena

La tecnología es un aliado poderoso en la comunicación de los seres humanos. Hoy en día existe un sinnúmero de aplicaciones gratuitas de las que podemos hacer uso para satisfacer el ocio en tiempos de cuarentena o aislamiento social.

El contacto y la vida social con otras personas está tan limitado que la sensación de soledad es más que común durante estos días de epidemia.

Por ello, hemos seleccionado una serie de aplicaciones gratuitas que usted puede llevar en su móvil.

Estas redes sociales vienen con funciones que pueden acercarle a sus más allegados en estos días en que debe permanecer en casa.



Tik tok

Es una aplicación de medios de iOS y Android que sirve para crear y compartir videos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear videos musicales cortos de 3–15 segundos y largos de 30–60 segundos. Su éxito es tanto que se considera una de las apps de móviles más populares del mundo.



Zoom

Esta aplicación, aunque está destinada más al ámbito empresarial, también cuenta con multitud de funciones que le permite hacer videollamadas de hasta 100 participantes con una duración de hasta 40 minutos.



Skype

Tal vez sea la más olvidada de las aplicaciones, pero es la pionera en las videollamadas grupales. La plataforma permite comunicarse a través de texto, voz y video en HD con cualquier persona.



Hauseparty

Para empezar a usarla solo tiene que descargar la aplicación en su dispositivo o incluso puede utilizar un navegador web, la app permite enviar mensajes en video y jugar en línea.





Facebook

Es una red social que comenzó como una plataforma para publicar momentos y experiencias, pero hoy se ha actualizado y ahora permite funciones como chatear, hacer videollamadas y reaccionar a publicaciones.



Snapchat

Fue una aplicación estrella en el mundo de los videos de 30 segundos, pero hoy esta red social permite realizar videollamadas de hasta 15 personas en las que están disponibles también los filtros que caracterizan a la aplicación.



Hangouts

Puede que el correo solo se use para el trabajo o la universidad, pero Google siempre piensa en la experiencia del usuario, por ello ha incluido una app a su gmail que permite chatear y hacer videollamadas con sus contactos.



Instagram

Es la red social que ha triunfado entre los millennials, esta permite la opción de que no aparezca la imagen o la voz, según las preferencias del usuario en la videollamada.



Google duo

Google no podía quedarse por detrás de Apple. El gigante tecnológico cuenta con esta aplicación de mensajería que permite hacer videollamadas grupales de hasta 8 personas.





Facetime

Es una aplicación de llamadas de voz y videollamadas de la marca Apple. Su capacidad es de 32 personas en una misma llamada, pero el inconveniente está en que solo es accesible para los dispositivos Iphone.



Discord

Es una app que permite hasta 50 personas a la vez en una videollamada. La diferencia de otras es que esta no requiere de una instalación previa, ya que está destinada a crear grupos de chat para diferentes juegos, entre otras funcionalidades.