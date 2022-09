Zac Efron sufrió depresión por la dieta que siguió para su papel en ‘Baywatch’

Zac Efron ha revelado que cayó en una profunda depresión mientras entrenaba para su película de 2017, ‘Baywatch’.

El joven de 34 años, que lució un físico extremadamente fuerte en la cinta, afirmó en una nueva entrevista a Men’s Health que el intenso entrenamiento y el consumo de diuréticos le provocaron una profunda depresión.

La estrella de Hollywood también sufrió insomnio y se sintió “quemado” después de tanto trabajo físico y emocional. Zac tomaba Lasix, un famoso diurético, para conseguir su aspecto de hombre maduro en la película, lo que acabó afectando a su salud mental. “Empecé a padecer insomnio y caí en una depresión muy fuerte durante mucho tiempo. Algo de esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a centrarme. Al final los médicos dijeron que tomé demasiados diuréticos durante mucho tiempo y eso estropeó algo”, reveló el actor.

Si bien el ex protagonista del éxito ‘High School Musical’ tenía un físico de infarto hace un lustro, se siente feliz ahora con un porcentaje mayor de grasa corporal. Previamente, el intérprete había revelado a la publicación que dejó de consumir carbohidratos para perder peso y lucir increíble en la cinta. “Cuando rodé ‘Baywatch’, no comí un carbohidrato durante, como, seis meses. Casi perdí la cabeza. Necesitaba esto. Todavía no puedo superar que esta dieta de carbohidratos y poca proteína es exactamente lo contrario de lo que me ha enseñado cualquier entrenador”, dijo.