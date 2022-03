View this post on Instagram

A diferencia de los tráileres de otros dramas de Star Wars de Disney+, The Mandalorian y The Book of Boba Fett, el tráiler de Obi-Wan utiliza notablemente la partitura original del compositor John Williams, aunque no está claro si la partitura también se utilizará en la serie.

Deborah Chow, quien dirigió varios episodios de The Mandalorian, se desempeña como showrunner y es productora ejecutiva junto con McGregor, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan y Joby Harold.

Obi-Wan Kenobi debutará en Disney+ el 25 de mayo.