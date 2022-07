México. Vanessa Bauche salió de la serie “Guerra de vecinos” con un trauma complejo que aún la tiene en terapia, en condición prediabética y con la experiencia de un ataque de pánico, pues trabajó con un compañero que, dijo, la violentó en complicidad de la producción.

La actriz recordó que su límite fue un quinto ataque del actor Pascacio López, a quien no nombra, pero lo denunció formalmente debido a que la besó sin su consentimiento. Dicho proceso va por su segunda audiencia.

Al filmar durante la emergencia sanitaria, antes de las vacunas, los actores debían aislarse, pero Bauche veía en las redes sociales del actor que él no cumplía el protocolo, por lo cual sufrió un ataque de pánico cuando él la besó y le infligió temor a contagiarse de covid-19.

“El escenario y mi trabajo han sido el espacio donde me he sentido útil, productiva, segura, que soy plena, y se volvió un campo minado todos los días durante tres meses, además de jugarnos la vida por el covid.

La actriz de “Amores perros” aseguró que durante los procesos de casting le comentó al cocreador del proyecto, Fernando Sariñana, que López tenía denuncias públicas por violencia, pero el cineasta se empecinó en llevarlo al programa porque le dijo era su favorito.

De acuerdo con el relato de Bauche, el actor elegido para interpretar a su esposo apostó dinero con gente de la producción para ver quién conseguía tener relaciones sexuales con ella.

También contaba chistes misóginos, hacía ruidos sexuales enfrente de los actores menores de edad del reparto y llegó a abandonar el set de filmación como forma de intimidación.

“Recursos humanos de Netflix supo porque empezamos a denunciar todo lo que estaba pasando. A mí me agredió, me difamó, me calumnió enfrente de todo el staff sin que nadie lo parara”, afirmó.

Sariñana le prometió a Bauche que el actor no volvería para la segunda temporada, pero “El señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una pinche prieta chaparra pedera loca, porque así se refería a mí. De los morenitos decía ‘pinches nacos’, y eso que él nos había llamado”, aseveró.