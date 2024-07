Vandalizan estrellas de Jenni Rivera y Selena en el Paseo de la Fama de Hollywood

Al respecto, Chiquis Rivera, la hija mayor de Jenni Rivera, expresó su inconformidad y frustración por lo sucedido, al tiempo que agradeció a los seguidores de la cantante por dedicar su tiempo y esfuerzo a restaurar la estrella.

En una historia en su cuenta de Instagram, Chiquis, de 35 años, afirmó: “Hago este video para dejarles saber que puedo decidir estar molesta y enojada por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y en esos fanáticos que se tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá. Quiero llorar porque se me hace tan bonito; no tienen que hacerlo, pero la aman tanto que y lo toman como que es de ellos también y muchas gracias; los quiero mucho, con todo mi corazón”.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Hollywood, quien se encarga de cuidar, preservar y asignar las estrellas, concluyó el proceso de restauración de las efigies de Jenni Rivera y Selena Quintanilla.

Jenni, nacida en Long Beach, Estados Unidos, falleció tras un accidente aéreo en 2012 en el estado de Nuevo León, en México, a los 43 años.