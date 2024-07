Gala Montes estalla contra su mamá, la acusa de extorsionarla

La intérprete de 23 años reveló que desde los seis años de edad es ella quien ha mantenido su casa, pues su madre nunca más se casó ni buscó un trabajo cuando su hija no lo tenía, agregó que uno de los motivos por los que decidió salirse de su casa es porque su progenitora “es homofóbica” y no acepta que viva su sexualidad como quiera, pues admitió ser una chica bisexual y que aunque esté joven vive una vida de una persona de 50 años.

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, que yo tenga ansiedad. Me molesta que ella se haga la víctima cuando aquí la víctima soy yo; mi mamá está loca, de verdad, mi mamá tiene problemas. Porque no se hicieron las cosas porque ella quería quedarse con mi dinero. Lleva extorsionándome ocho meses (pero) llega un momento en que yo digo: ´se acabó´”.

Tras declaraciones de Crista Monter , exmánager y madre de la actriz mexicana Gala Montes, a la revista TV Notas acusándola de abandonarla y de no apoyarla, la joven de 23 años no se quedó callada.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, señaló Gala, quien tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram.

“Y mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales, por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener”, dejó claro.

Tras la viralización del live de Gala, su madre recurrió a las redes sociales a negar que buscaba quedarse con los ingresos de la actriz.

“Yo no quiero dinero, trabajé 18 años con ella. No la voy a demandar porque es mi hija, pero tampoco se trata de que me saque a la calle y a mis 55 años vea yo cómo voy a vivir”, aseguró.

Sin embargo, Gala reclama que su madre nunca ahorró en los 18 años que fue su manager, y que aunque no piensa tener una relación con ella, tampoco la dejara desamparada, siempre y cuando todo sea basado en sus ingresos y no en lo que su madre le exige para seguir con su vida sin responsabilidades.

“No quieres que trabaje contigo, perfecto, dame lo que me corresponde porque trabajé 18 años contigo. La señorita nada más me quiere pagar techo y comida”, señaló.

En el primer videoclip, la madre de Gala aseguró que la cantante no decía la verdad, “La mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo. Ojalá lo haga legal”, comenzó.

De igual manera, aseguró que tiene pruebas como videos, audios y mensajes de cómo su hija se dirigía a ella. “Tengo videos de cómo me pegó, de cómo me habla y de cómo me sacó de la casa, yo no quiero dinero”.