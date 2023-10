U2 publica el nuevo tema “Atomic City”

U2 inició este viernes su esperada estancia en Las Vegas (EE.UU.) y, como aperitivo, la banda irlandesa ha publicado el nuevo sencillo “Atomic City”, una “canción de amor” para sus fans, según adelanta su cantante Bono.

El tema, de tres minutos y medio, se escuchó por primera vez este jueves en la emisora irlandesa RTE, como anticipo de su presentación para el gran público en las redes sociales del cuarteto dublinés.

El nuevo “single”, grabado en los estudios Sound City de Los Ángeles (EE.UU.), ha sido producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, y representa a “un homenaje al espíritu del post-punk de los 70”, según la crítica inicial de la RTE.

Otros expertos consideran “Atomic City” como un guiño a la banda estadounidense Blondie, cuyos trabajos con el compositor italiano Giorgio Moroder, conocido como el “padre” de la música disco, inspiraron los ritmos más electrónicos de U2.

Para Bono, simplemente, “es una canción de amor para nuestro público... Donde estés tú, estaré yo”. El vídeo del sencillo ha sido dirigido por Ben Kutchins e incluye escenas de la actuación que ofreció el grupo irlandés por sorpresa la pasada semana en el centro de Las Vegas, en las mismas calles donde Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam Clayton grabaron el icónico “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” hace 36 años.

De hecho, la “Ciudad del Pecado” será la “casa” de U2 durante las 25 actuaciones que están programadas desde esta misma noche para la residencia “U2: UV Achtung Baby Live” en el MSG Sphere.

El cuarteto irlandés actuará, por primera vez, sin Larry Mullen, quien se recupera de una operación quirúrgica, por lo que será sustituido temporalmente por el batería holandés Bram Van Den Berg.

La serie de 25 conciertos, todo un acontecimiento mundial ya que U2 nunca había protagonizado una residencia de este tipo, girará en torno a su álbum “Achtung Baby” (1991), que marcó un antes y después en la evolución de los cuatro dublineses.