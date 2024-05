Twenty One Pilots: recupera la salud mental en su nuevo disco

Las letras de las canciones de ‘Clancy’, el nuevo álbum de Twenty One Pilots siguen esta temática –”Recé para que esas luces me llevaran a casa; entonces escuché: ‘Eh, chico, ¡sal de la carretera!’”, dicen en su canción ‘Next Semester’–, aunque con una perspectiva de salida –”No puedes cambiar lo que has hecho; empieza de cero el próximo semestre”, sigue la canción–.

La salud mental como hilo conductor detrás de su música ha estado presente desde canciones como ‘Migraine’, contenida en su álbum ‘Vessel’ publicado en 2013, en la que trata el tema del suicidio.Para los artistas, hablar de salud mental es clave para romper con el estigma existente, algo que creyeron que los nuevos artistas estaban empezando a hacer en 2019, según una entrevista con ‘NME’ ese año.

”Estoy muy orgulloso de que la música haya servido como motor para hablar de esto tan abiertamente”, expresó Joseph en ese momento.