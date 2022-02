Maralee también ha desvelado por medio de un comunicado al portal Page Six que Tristan -que también tiene un hijo de 5 años- “no ha intentado conocer” a su retoño, que tiene ya dos meses de vida.

Sin embargo, la madre del niño ha asegurado ahora que la estrella de la NBA no ha contribuido en absoluto a su manutención, en contra de lo que él mismo había dado a entender después de que se confirmara su paternidad y de los rumores que habían circulado acerca de la pensión que pasaría al pequeño, que muchos calculaban que rondaría los 40.000 dólares.

View this post on Instagram

“Pese a lo que se dice en los reportes, Tristan Thompson no ha hecho nada por apoyar a su hijo. Él no ha hecho ningún esfuerzo incluso por conocerlo. Tampoco ha brindado ningún tipo de ayuda económica”, afirmó el representante de Maralee, Harvey Englander a través de un comunicado para la revista In Touch.

De acuerdo a los documentos judiciales obtenidos por Daily Mail, la relación entre Maralee Nichols y Tristan Thompson inició “cinco meses antes” del cumpleaños número 30 del basquetbolista, cuando el deportista todavía se encontraba con su expareja, Khloé Kardashian.

Tristan Thompson pide perdón a Khloé Kardashian tras confirmarse que ha tenido un hijo fruto de una infidelidad

Según los mismos documentos, Angelou Thompson fue el resultado de un encuentro sexual entre Tristan y Maralee en una fiesta. Se cree que fue cuando Thompson viajó a Houston para celebrar su cumpleaños número 30 en marzo de 2021.