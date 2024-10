Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, presentará programa de TV

Travis Kelce, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs y novio de la estrella del pop, Taylor Swift, fue anunciado este martes como anfitrión de ‘Are You Smarter Than A Celebrity?’ (¿Eres más inteligente que una celebridad?), programa de la plataforma de ‘streaming’ Prime Video.

Dicho programa se lanzará el próximo 16 de octubre informó la plataforma a través de sus redes sociales con algunos videos en los que se ve a Travis Kelce interactuar con varios de los concursantes.

“Las celebridades son como nosotros, también tienen problemas con la geografía. Travis Kelce presenta ‘Are You Smarter Than a Celebrity?’, que se transmitirá el 16 de octubre”, escribió la empresa en su sitio de ‘X’.

‘Are You Smarter Than A Celebrity?’ es un programa en el que una celebridad, en este caso, Kelce, es el anfitrión que ayuda a los concursantes a responder 11 preguntas sobre una variedad de temas extraídos del plan de estudios de educación primaria.

El objetivo es contestar de manera acertada el mayor número de cuestiones en un esfuerzo por obtener el premio de 100.000 dólares.