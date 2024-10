‘Motomami’, ‘Renaissance’ o ‘Brat’, entre los mejores discos de la década

Antes de Rosalía y tras el trío de cabeza, se sitúan SZA con ‘SOS’, Beyoncé con ‘Renaissance’, Veeze con ‘Ganger’ y Charlie XCX con ‘Brat’, disco que ha inspirado este verano la tendencia ‘brat summer’, que, según la cantante británica, es una mezcla de lujo y vulgaridad a partes iguales.

Chuquimamani.Condori con su ‘DJ E’ y Waxahatchee con ‘Saint Cloud’ completan el Top Ten de un listado que también incluye a Lana del Rey con ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ en el 16; Kendrik Lamar, con ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, en el 28; The Weeknd en el 51 con ‘Dawn FM’, o Dua Lipa con ‘Future Nostalgia’, en el 53.

De música latina, además de ‘Motomami’, está ‘Un verano sin ti’, de Bad Bunny, en el puesto 52, mientras que la superventas de los últimos años, Taylor Swift, aparece solo en el 67 con ‘folklore’.